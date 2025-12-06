La città di Gallipoli si prepara ad accogliere le spoglie di Santa Teresa del Bambin Gesù

Si tratta di un evento, organizzato dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli, dalla parrocchia di Sant’Agata e dal Monastero di Santa Teresa di Gallipoli

Condividi su

Dal 10 al 16 dicembre la Città di Gallipoli ospiterà le spoglie di Santa Teresa del Bambin Gesù, un evento straordinario, organizzato dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli, dalla parrocchia di Sant’Agata e dal Monastero di Santa Teresa di Gallipoli, con il patrocinio del Comune di Gallipoli, che radunerà in città numerosi devoti e fedeli provenienti da tutta Italia. L’arrivo del Reliquiario gotico che contiene una vertebra della Santa, è stato infatti eccezionalmente concesso al Monastero di Gallipoli dal Santuario di Lisieux in occasione dell’anno centenario della sua canonizzazione: sarà un momento particolare di grazia per tutta la comunità cittadina per conoscere la vita, la testimonianza e l’insegnamento di Santa Teresa.

Il Comune di Gallipoli, tramite la gestione commissariale, garantirà a pellegrini, fedeli e cittadini una serie di servizi al fine di agevolare l’afflusso nel centro storico, per visitare le spoglie e garantirne l’accoglienza.

L’arrivo del sacro reliquiario è infatti previsto per il 10 dicembre, alle ore 17:00, presso il Santuario del Canneto. A seguire, avrà luogo una processione solenne che attraverserà il ponte Giovanni Paolo II, proseguirà verso piazza della Repubblica e percorrendo Via De Pace, raggiungerà la Basilica Concattedrale, dove saranno celebrati i vespri e la Santa Messa.

Conseguentemente, la circolazione veicolare sarà temporaneamente interdetta lungo il percorso sopra indicato, a partire dalla mattina e per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

Dal Comando di Polizia Locale è stato altresì predisposto un apposito piano parcheggi: le autovetture potranno sostare presso il parcheggio del porto commerciale; il parcheggio Blu Salento sarà riservato ai pullman;  in caso di saturazione delle aree individuate, i pullman saranno indirizzati al parcheggio antistante l’area cimiteriale in via Zacà; autovetture potranno utilizzare il parcheggio prospiciente, anch’esso ubicato in via Zacà.

Accogliendo le richieste formulate dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli, la gestione commissariale ha ritenuto opportuno autorizzare la sosta a titolo gratuito nelle aree individuate, per tutta la durata dell’evento.

Condividi su

Copyright © 2025