Mercoledì in compagnia del maltempo, ma nel weekend torna il caldo

Sono state giornate primaverili, anzi a guardare l’asticella della colonnina di mercurio quasi estive. Il termometro ha segnato tranquillamente i 20 gradi e anche di più nelle ore più calde. Valori tipici di fine aprile, insomma. Tutto merito dell’alta pressione che ha abbracciato il Belpaese, regalando un clima mite e piacevole.

Stando alle previsioni, però, il bel tempo si prenderà una pausa. Un’incursione fredda, proveniente direttamente dal Polo, provocherà un drastico cambiamento prima al Nord e poi al Sud che dovrà segnare in rosso sul calendario la data di mercoledì 27 marzo, quando sono attesi rovesci e temporali, accompagnati da qualche locale grandinata. La pioggia bagnerà anche la Puglia, Salento compreso, quindi è bene uscire con l’ombrello per non farsi trovare impreparati. Non solo, l’aria polare farà crollare le temperature, anche di 10 gradi rispetto a quelle segnate nelle ultime ore.

Fortunatamente, sarà solo una piccola parentesi, uno sgambetto del meteo a chi ha già fatto il cambio di stagione nell’armadio. Dopo aver rispolverato i piumini, da giovedì il tempo inizierà a migliorare, ma la vera sorpresa è attesa nel weekend, quando tornerà di prepotenza l’anticiclone. Il sole, insomma, sarà il vero protagonista e le giornate avranno quel sapore tipicamente primaverile che ha spinto molti salentini ad affollare le località di mare (qualcuno più temerario si è concesso anche il primo bagno).

Alla fine, marzo non è stato poi così ‘pazzerello’ come vuole un famoso proverbio popolare.