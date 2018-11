Uno spicchio per un sorriso: appello alle pizzerie per aiutare i bisognosi

È crescente il numero di bisognosi a Lecce. Tommaso Prima, presidente dell’associazione Pronto Soccorso dei Poveri, lancia un appello alle pizzerie leccesi.

L’obiettivo è creare una rete di adesioni volontarie per rilasciare buoni pasto ad un numero sempre maggiore di bisognosi, che non possono permettersi di soddisfare i bisogni primari.

Quando a mancare è un piatto caldo, non c’è crisi del lavoro, crisi della politica o crisi della società. C’è una crisi totale, una crisi della persona: se non mangiamo, non pensiamo, non ridiamo, non speriamo. Se la mancanza è così basilare, non possiamo lottare contro la condizione in cui siamo relegati, a cui il contesto sociale ci ha portato. Se manca il cibo, manca tutto.

Il clochard che dorme per strada, la donna che vive di stenti, il bambino nato in un contesto poco sereno: questi sono i bisognosi. Ma la verità è un’altra. La schiera di bisognosi è molto più larga di come ce la aspettiamo. Il padre separato, che non può mantenere sé e la famiglia di cui non fa più del tutto parte, il licenziato poco prima del pensionamento che non si può più reinventare, il giovane disoccupato del sud, in quel 40 % che le statistiche ci raccontano. Sono anche questi i bisognosi.

In una crisi così totale e totalizzante, un buono pasto non sembra fare differenza per i più, la fa per i pochi. L’iniziativa è una lotta alla crisi dei valori, un piccolo gesto può donare speranza a chi l’ha persa.

Per adesioni all’iniziativa, chiamare il presidente Tommaso Prima al numero: 3469537000.