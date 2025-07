Assemblea di Camera Civile Salentina, nasce il Dipartimento di Politica Forense

Dopo l’assemblea di Camera Civile Salentina, è stato creato il Dipartimento di Politica Forense. La riunione si è tenuta presso la sala “Primo Tondo” di Palazzo De Pietro in Lecce, nella giornata di mercoledì scorso.

Tra i punti all’ordine del giorno, quello relativo alla nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili che si terrà a Reggio Emilia dal 2 al 4 ottobre 2025. A tal fine,sono stati eletti tre delegati: gli avvocati Andrea D’Amico, Walter Gravante e Fabrizio Mangia, ai quali si aggiunge di diritto il Presidente, l’avvocato Salvatore Donadei. Come sostiene quest’ultimo nella nota stampa: “L’assemblea, giusto luogo di elaborazione culturale e presidio di democrazia giuridica, è stata l’occasione propizia per discutere di tematiche concrete che attengono alla professione dell’avvocato, tra le quali, la riforma della legge professionale”.

Sono stati molto apprezzati gli interventi degli avvocati Pino Gallo e Salvatore De Mitri, freschi di elezione per il prossimo Congresso Nazionale forense che si terrà in Torino dal 16 al 18 ottobre. Altro intervento molto apprezzato è stato quello dell’avvocato Antonio De Giorgi, decano del Foro salentino e Presidente onorario di Camera Civile Salentina, che si è soffermato sulla necessità di creare sinergia continua tra la base dell’avvocatura e le Istituzioni forensi. L’avvocato Donadei nella nota sottolinea che: “La professione forense è sempre in evoluzione e Camera Civile Salentina, da sempre attenta alla dimensione culturale dell’avvocato, del giurista, vuole continuare ad essere un riferimento per l’avvocatura e si propone come luogo di discussione, di stimolo per le Istituzioni, di approfondimento, ma sopratutto luogo di partecipazione nel quale l’avvocato non è più “solo”, ma condivide le problematiche della professione in sinergia con i colleghi. La funzione sociale dell’avvocato non può prescindere dalla presenza e dalla immanenza di valori collettivi che consentano al cittadino di riconoscere l’avvocato per la sua preparazione, per la sua condotta e per la sua competenza”.

Durante l’assemblea è nata la proposta di creare un Dipartimento di Politica Forense. La proposta è stata apprezzata, condivisa e votata, con lo scopo di creare un luogo che favorisca il confronto, la discussione, l’interazione con i colleghi, un luogo di proposte da presentare alle Istituzioni, per favorire la crescita dell’avvocatura in senso ampio. L’assemblea proprio per favorire la nascita e la crescita di questo progetto ambizioso ha nominato quale Responsabile del Dipartimento, l’avvocato Raffaele Fatano, decano del Foro leccese, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, esperto giurista e profondo conoscitore delle dinamiche della professione.