Caso Sea Watch, Emma Marrone: “fallimento dell’umanità”. Ma sui social viene ricoperta da insulti

Il caso della Sea Watch coinvolge anche il mondo pop e quello della musica. L’arresto della Capiana dell’imbarcazione Carola Rackete, accusata di attracco non autorizzato dal Governo Italiano al Porto di Lampedusa, forzando il blocco navale della Capitaneria e Guardia di Finanza al largo dell’isola, apre naturalmente il fronte delle polemiche.

Nel nostro approfondimento di ieri avevamo analizzato la questione, raccogliendo le idee di coloro che chiedevano il rispetto delle leggi italiane e di coloro che, al contrario, difendevano Carola Rackete per il suo sforzo umanitario nel salvare dal mare decine di vite di immigrati.

Ovviamente il dibattito si sposta dai salotti politiche alle piazze dei social network ed è qui che ha detto la sua anche la cantante salentina Emma Marrone che, postando tra Instagram e Twitter un video in cui molti italiani insultavano pesantemente la Capitana della Sea Watch al momento dell’arresto, non è andata molto peri sottile.

“Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza“. Queste le sue dure parole.

Ma la reazione dei suoi fan non è stata propriamente entusiasmante per Emma. In molti infatti hanno attaccato la salentina, non pensandola evidentemente come lei. “prenditeli in casa tua…adottali e mantienili visto che sei ricca”, scrive brigno6; giada1094 scrive: “La Germania non li vuole, la Francia non lo vuole, l’Olanda non li vuole ed è cosi per tutte le nazioni d’Europa. Se l’Italia non li vuole siamo razzisti. No, ci siamo semplicemente rotti le scatole di fare beneficenza a tutti loro. I politici di sinistra sono saliti sulla nave con i migranti ma al funerale delle vittime del ponte Morandi non si sono presentati e di questo nessuno ne parla”.

Ma qualcuno usa anche toni più pensati. luceangy replica al post: “Emma mi piaci come canti….. Ma non ti permetto di esprimere giudizio contro chi non la pensa come te!!!! Pubblichi solo questi stupidi che dicono cose stupide… Ma si vede che 6 di parte… secondo te questa che va addosso alla guardia di finanza….. ti sembra normale?????? Ma dai”.

vale19l: “Emma hai detto una ca**ta, ma è lecito esprimere il proprio parere!! Come io sto esprimendo il mio”.

Monica Mafredini, infine, su Twitter cinguetta: “Co****na, canta che ti passa”.

Ovviamente non tutti vanno addosso ad Emma. In molti esprimo solidarietà nei confronti di Carola Rackete, dei migranti e della stessa Emma tempestata da insulti. Tra questi c’è anche Tommaso Paradiso, cantante e leader dei TheGiornalisti, che commenta: “Sembra davvero che tutto ciò possa provenire da un mondo parallelo, per una falla improvvisa del sistema che ha deviato il normale corso delle cose, come se stessimo assistendo da spettatori a un film post apocalittico ambientato in un tempo x lontano la qui, lontano da noi. Ma è semplicemente reale, spaventosamente reale. Per l’ennesima volta ci siamo sopravvalutati, invece, rappresentiamo il punto pi basso e infimo della grandiosità dell’universo tutto”.