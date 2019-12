Ortokinesis regala 100 panettoni all’Emporio della Solidarietà: dopo il furto, un piccolo gesto per restituire un sorriso

Il furto del furgoncino dell’Emporio della solidarietà aveva indignato non solo per il gesto, poco natalizio, ma anche per il fatto che il ladro senza cuore (o i ladri se ad agire sono state più persone) era scappato via con un mezzo ‘indispensabile’ per una associazione che gira in lungo e in largo le città per consegnare la spesa e aiutare le famiglie povere. Lo avrebbe fatto anche quella mattina, con il suo ‘carico’ di panettoni con cui i volontari avrebbero provato a rendere meno triste il giorno di festa agli anziani e alle persone in difficoltà.

Quando è stato ritrovato, nelle campagne di Brindisi, la gioia è stata a metà. Se da un lato, l’Emporio fondato dalla Comunità Emmanuel aveva riavuto un mezzo indispensabile per la raccolta di cibo e generi alimentari da destinare agli altri, dall’altro i malviventi senza scrupoli avevano ben pensato, prima di abbandonarlo, di svuotarlo.

Per fortuna, la solidarietà e il buon cuore non conoscono limiti e non si fanno ‘intimorire’ da gesti simili. Appresa la notizia del furto, il Centro Diagnostico Ortokinesis ha voluto restituire il sorriso alle famiglie a cui era stato tolto, mettendo a disposizione dell’Emporio della Solidarietà il corrispettivo economico del danno subito con il furto, per permettere a chi non può di vivere la magia di questi giorni di festa.

È il dott. Giulio Ferrieri Caputi, presidente della società, a tendere una mano all’associazione: «Non appena abbiamo appreso quanto accaduto siamo rimasti sconcertati. Rubare a chi ha bisogno è un atto ignobile che non può lasciarci indifferenti. Proprio su questa spinta emotiva, abbiamo ritenuto opportuno mobilitarci per dare una mano ad un’associazione che da anni opera con serietà sul territorio, impegnandoci economicamente in prima persona». Così, il gruppo Ortokinesis ha messo l’Emporio nelle condizioni di poter acquistare ancora i cento panettoni rubati da ‘regalare’ alle famiglie in difficoltà.