Nella Basilica di Santa Croce va in scena il primo concerto di Natale 2021

Un sabato sera di inizio dicembre per introdursi nel modo più esemplare all’atmosfera natalizia, è quello organizzato dal Rotary di Lecce sotto la guida della presidente Ivana Melo.

A partire dalle 19,00 il folto gruppo rotariano si ritroverà nella basilica minore di Santa Croce per la celebrazione della Messa che sarà presieduta dal parroco Mons. Flavio De Pascali, al termine della liturgia avrà inizio il concerto che sarà suddiviso in due parti. La prima vedrà di scena il maestro Carlo Scorrano all’organo, accompagnato dal coro Jubileum diretto dal maestro Francesco Muolo, mentre la seconda parte avrà per protagonisti Carla Petrachi al pianoforte e la nota vocalist Elisabetta Guido. All’ingresso della chiesa sarà coordinata l’attività di raccolta benefica con spontanee donazioni da parte degli invitati a favore dei service del Rotary, come sempre da destinare a chi ha più bisogno.