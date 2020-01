Xylella, un concorso di idee per il recupero di aree rurali colpite dal batterio

Un concorso di idee finalizzato al recupero delle aree e degli spazi di paesaggi rurali colpiti dalla Xylella. È quanto previsto dal bando predisposto dal Comune di Specchia come ente capofila del raggruppamento dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino per riqualificare i territori compromessi dall’infezione.

La proposta progettuale di “Paesaggio Post-Xylella” rientra tra le misure attuative della Strategia dell’area interna del Sud Salento, volta a potenziare la governance sul territorio e rafforzare i suoi processi di sviluppo.

Saranno pari a 940mila euro i fondi stanziati per l’attuazione del progetto, in coerenza con le misure regionali di valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e già rientranti nel progetto pilota del PPTR per un parco agricolo multifunzionale e la definizione di un progetto integrato di paesaggio.

Il concorso è rivolto a tecnici, ingegneri, architetti e associazioni di professionisti in possesso dei requisiti di idoneità professionale. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2020 al protocollo del Comune capofila di Specchia. Al soggetto vincitore, inoltre, sarà corrisposto un premio di 3.000 euro.

Esulta il Sindaco di Specchia Alessandra Martinucci: “Da giovane rappresentante di questo territorio – afferma – mi sento in dovere di restituire al popolo e nello specifico ai tanti tecnici e alle loro molteplici attitudini, la possibilità di concorrere a quella discrezionalità decisionale che, soprattutto in progettazioni così ampie, non può appartenere a pochi ma, come è più giusto e più bello che sia, a tanti”.

Soddisfatto anche il Primo Cittadino di Miggiano, Michele Sperti che evidenzia come “Il paesaggio post-xilella sia eredità di tutti e vada necessariamente disegnato dalla sensibilità e dalla professionalità di molti”.

Il bando è disponibile sulle home-page dei tre Comuni.