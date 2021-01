Sensibilizzare la cura e il rispetto degli animali, al via il contest sui social “Il mio migliore amico”

Sono sempre al nostro fianco e fanno parte della famiglia da millenni. Gli amici a quattro zampe sono compagni fidati che da sempre sono al fianco dell’uomo giorno dopo giorno e senza di loro niente sarebbe uguale. È un periodo difficile quello che stiamo vivendo, vessato da un’emergenza sanitaria che ha innescato una crisi economica.

È proprio per l’impossibilità di organizzare un evento con ospiti in presenza che l’associazione Anna e Valter ha lanciato un’iniziativa sui social che ha per protagonisti proprio gli amici a quattro zampe. Nell’ottica di sensibilizzare alla cura degli animali e di scongiurare, per quanto possibile, il fenomeno dell’abbandono dei compagni fidati, l’Associazione ha lanciato un contest su facebook.

Per partecipare è necessario collegarsi alla pagina facebook di Anna e Valter e, tramite messaggio, mandare una foto dell’amico animale insieme ad una breve storia della famiglia al completo. le foto verranno pubblicate sulla pagina dell’associazione e le 3 con più like vinceranno un premio.

Inoltre, grazie alla giuria formata dai veterinari Stefano Guido e Anna Chiara Peluso, in palio ci sarà anche un premio a sorpresa messo a disposizione da Leandro Cea e dal suo zoo di Giorgilandia.

Tramite una sana competizione saranno tante le storie da condividere, per sensibilizzare verso la cura degli animali ed evitare i troppo frequenti episodi di abbandono. Ovviamente il contest è aperto non solo a cani e gatti, quindi buona fortuna!

Le date del contest

Sarà possibile inviare le foto, insieme ad una breve storia, alla pagina Facebook dell’associazione sino al 25 gennaio. A partire dal 26 gennaio e fino al 3 febbraio le foto ricevute saranno pubblicate e quelle che riceveranno il maggior numero di like saliranno sul podio. Per i primi 3 classificati saranno previsti dei primi a cui si aggiunge un premio speciale della giuria.