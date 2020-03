Coronavirus, contrordine! Scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Per frenare lo tsunami causato dal coronavirus che rischia di mandare in tilt il sistema sanitario italiano che non riuscirebbe a gestire il numero di contagi in aumento, il Governo ha deciso di mettere in campo tutte quelle azioni che possono fermare la diffusione del codiv-19.

E lo ha fatto chiudendo tutte le scuole di ogni ordine e grado dall’infanzia all’università. Lo stop durerà fino al 15 marzo. Una decisione presa anche per evitare le iniziative autonome di presidenti di regione e sindaci, provando ad uniformare la linea.

Manca l’ufficialità ma è solo una formalità.