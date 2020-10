Coronavirus, a Uggiano il gruppo consiliare chiede al sindaco ‘regole’ per il ponte di Ognissanti

I numeri dei nuovi casi di Coronavirus crescono in maniera preoccupante, anche nel Salento che – rispetto alle province di Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani, ma anche di Taranto – conta meno positivi. Il momento delicato impone, ora più che mai, il rispetto delle regole per frenare la curva dei contagi. Usare sempre la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza e limitare il più possibile le uscite, ma cosa accadrà durante le ricorrenze dei prossimi giorni?

Per questo, il Capogruppo Tonino Nicolazzo ha depositato in Municipio una nota a firma del Gruppo Consigliare “Insieme per Cambiare” e indirizzata al nuovo Sindaco Andrea De Paola per chiedere quali provvedimenti l’amministrazione ha predisposto per contenere la mobilità ed evitare gli assembramenti nei prossimi giorni di festa, tra Halloween, la commemorazione dei Defunti e tutti i Santi. Questo, non solo per l’aumento dei contagi, ma anche per presenza sul territorio comunale di due casi positivi al Covid19.

Il Gruppo Consigliare ha “suggerito” al primo cittadino di emanare delle ordinanze, valide da sabato 31 Ottobre, per evitare occasioni di contagio e assembramenti potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus. La prima, giorno della ricorrenza di Halloween, per introdurre il divieto di riunione, ritrovo e festeggiamento.

Il 1° novembre (tutti i Santi) e il 2 novembre (Commemorazione dei Defunti) il consiglio è di introdurre il contigentamento degli ingressi nel cimitero, il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e altre misure in grado di evitare affollamenti.

Al momento, solo pochi i comuni che hanno già emanato ordinanze per gestire in tutta sicurezza le visite al Cimitero. Anche a Lecce, il Sindaco Carlo Salvemini ha detto che saranno gli uomini della Polizia Municipare e della Protezione Civile a vigilare sul rispetto delle regole anticovid- nel cimitero monumentale. Probabilmente è solo una questione di tempistiche.