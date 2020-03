Gli avvertimenti del Sindaco non sono bastati: chiudono anche la Villa e Campo Montefusco

A Lecce da oggi chiudono al pubblico anche la Villa Comunale e il Campo Montefusco di Santa Rosa. Lo ha deciso il Sindaco Carlo Salvemini dopo aver constatato, personalmente, fenomeni (seppur limitati) di assembramento espressamente vietati dal Dpcm 11 marzo.

Una misura non espressamente prevista dal Governo, ma che nel capoluogo salentino si è di fatto resa necessaria. Salvemini, infatti, negli ultimi giorni aveva avvertito la cittadinanza di non creare gruppi di passeggiate e corsette nelle zone verdi della città.

Un avvertimento che, a quanto pare, è caduto nel vuoto. Troppe ancora le persone riunite nello stesso luogo e nello stesso momento. E allora chiusura h24, a partire dalle ore 14 di oggi, della Villa Comunale e del campo Montefusco di Santa Rosa (la pista di atletica era già stata chiusa giorni fa).

In questo modo il Comune di Lecce prosegue con le misure anticontagio da coronavirus. La chiusura degli spazi verdi cittadini, infatti, fa il paio con il piano straordinario di pulizia delle strade in atto in queste ore da parte di Monteco, oltre che con gli ordinari controlli lungo le strade da parte delle Forze dell’Ordine.