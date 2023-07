Torna nel centro storico di Ruffano la Festa interculturale dei popoli e delle culture

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐—น๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ torna a Ruffano la ๐—™๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ, a cura dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

Ritmi, colori e sapori dal mondo popoleranno una location, per questo evento, inedita: la bellissima e caratteristica area del centro storico di Ruffano che abbraccia piazza Nazario Sauro e la chiesa della Madonna del Buon Consiglio.

La festa metterร ancora una volta ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ผ ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ, promuovendo l’ascolto reciproco della cultura dei diritti umani, in un clima sereno e gioioso e attraverso differenti forme espressive: ๐—ฐ๐—ถ๐—ฏ๐—ผ, ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ, ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ, ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ, ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ.

Per la terza edizione, saranno presenti famiglie e comunitร provenienti da ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ฆ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ป, ๐—ฃ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป, ๐—ž๐˜‚๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป, ๐—ฆ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ, ๐—ก๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ, ๐—•๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ, ๐—ฆ๐—ฟ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ธ๐—ฎ, che prepareranno ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ ๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ delle rispettive culture che presenteranno ed offriranno a tutti i presenti.

“๐ฟ’๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘’ ๐‘š๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘ข๐‘“๐‘“๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž๐‘‘ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ฃ๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€, ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘› ๐‘–๐‘›๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Žฬ€ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘โ„Ž๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘œ. ๐ท๐‘œ๐‘๐‘œ ๐‘™’๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘ข๐‘’ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘–, ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘๐‘–๐‘ ๐‘œ ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘ ๐‘ก’๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž, ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘™๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘‘๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ, ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ ๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘†๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘”๐‘™๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ž๐‘– ๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘”๐‘œ๐‘‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘Ž”, afferma l’assessore alle Politiche Sociali ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฅ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—•๐—ฟ๐˜‚๐—ป๐—ผ.

La manifestazione si avvarrร di ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ.

Sarร presente il Gus Gruppo Umana Solidarietร , ente gestore di diversi progetti di accoglienza per rifugiati e rifugiate sul territorio della provincia di Lecce.

Saranno dell’evento anche Carlo Mileti, Presidente di “Sud Sud – Made in Dignity Lecce” e storico militante attivo nella promozione dei diritti del popolo palestinese e l’avvocato e attivista per i diritti dei migranti Katia Botrugno che, ispirandosi alla condizione del palestinese, come descritta dall’ultimo rapporto di Amnesty International e nel libro “Ogni mattina a Jenin”, terrร una estemporanea di pittura sul tema.

L’Aps A Piccoli Passi curerร le attivitร destinati ai piรน piccoli, mentre la Libreria โ€œDante Alighieriโ€ curerร un banchetto con una selezione di libri sul tema del dialogo tra i popoli.

Le associazioni Voce alle Donne e ODV Kairos, da lungo tempo attive sul territorio, offriranno la loro collaborazione per promuovere il dialogo tra le persone attraverso la cultura.

L’appuntamento รจ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ถ๐˜๐—ผ!