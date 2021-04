“Una visita per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia”. I timori di Lopalco per Pasqua

In Puglia, in «zona rossa» da settimane, non si sono mai contati tanti casi come quelli scritti, nero su bianco, nel bollettino epidemiologico di oggi. Mai da quando il Covid19 ha dettato le regole dell’emergenza. In appena 24 ora sono stati registrati 2.369 contagi su 13.293 test effettuati. Basta fare un semplice calcolo per capire che il rapporto positivi/tamponi ha sfiorato il 18%, 17,82% per essere precisi. Un dato preoccupante in un momento delicato nella lotta al Coronavirus e con Pasqua alle porte.

«La circolazione del virus resta ancora alta e la pressione sul sistema sanitario è elevatissima» come ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che ha voluto ricordare che l’unica arma che i cittadini hanno a disposizione per spezzare la catena dei contagi è quella di rispettare le regole. Mascherine, distanziamento sociale e uscire da casa solo per motivi di lavoro, salute e necessità. E non sempre è così. «Nonostante le norme limitino al minimo le possibilità di spostamento – ha dichiarato l’epidemiologo di fronte al peggior bollettino quotidiano mai diffuso dall’inizio dell’emergenza – è visibile a tutti che in giro c’è ancora troppa gente, in ogni luogo. Questo apre autostrade al virus, che vive di contatti».

Ora nel cammino verso la normalità, che sembra ancora lungo, c’è un altro ostacolo: Pasqua. «Le prossime festività saranno un altro tornante della pandemia Il consiglio è quello di ridurre al minimo le uscite. Si dovrà evitare di muoversi da casa, per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi può essere il preludio di una tragedia. Il virus cammina su chi si incontra, si saluta o si abbraccia e si propaga ad altissima velocità» ha concluso Lopalco.

Un appello condiviso anche dal Governatore Michele Emiliano. «Vi prego di autogestirvi, anche andare a fare gli auguri a una persona cara può essere pericoloso» ha dichiarato a Skytg24.

Serviranno dei semplici consigli a convincere le persone a restare a casa?