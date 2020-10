Largo alla creatività! L’istituto “Tricase Via Apula” riparte con il Festival del Disegno 2020

Manca poco all’inizio del Festival del Disegno 2020 organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale “Tricase via Apulia” e fortemente voluto dalla dirigente scolastica Rina Mariano. Si terrà, infatti, il prossimo 9 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00.

Tocca all’indirizzo musicale della scuola inaugurare la stagione degli eventi post covid, guidati dal motto “Liberi tutti! Ricominci…amo la scuola”. Sempre rispettando le norme del distanziamento sociale, per prevenire i contagi, all’insegna di “Look at the distance, please!”

Protagonista indiscusso dell’evento sarà il disegno, un linguaggio universale di apprendimento e di espressione, che affonda le sue radici in una storia lunga e tanta tradizione. Ed è proprio di radici che i giovani artisti si occuperanno, esprimendo l’affetto per i nonni e per le proprie origini, da poco passata la giornata dedicata ai parenti più anziani.

Per l’occasione, l’evento si terrà all’aperto, ma niente paura in caso di pioggia. A cielo coperto, sarà la palestra dell’istituto a prestare i propri spazi al festival a tema creatività. Libertà per tutti, insomma, soprattutto per gli studenti dell’istituto che potranno esprimere le proprie idee attraverso carta, matita e una buona dose di ingegno.

Durante l’evento, i ragazzi si cimenteranno in tante opere diverse: origami, quilling, kirigami, cartapesta, découpage, pittura con acrilici, acquerello, disegno con i pennarelli, con le matite, con i colori a cera e ad olio, con colori dita, collage, papier- collè, assemblaggio, gessetti, gessetti su fogli neri, inchiostro di china…

Tutte le creazioni prodotte durante l’evento saranno appese su fili da bucato nell’atrio della scuola, come panni stesi al sole, e rimarranno esposte per tutta la durata della manifestazione. Non da meno la colonna sonora del festival affidata a pezzi musicali d’eccezione. Appuntamento venerdì 9 ottobre alle ore 16:00. Non mancate.