Una ‘settimana da leoni’! Tutto pronto per il Gruppo Estivo online della Parrocchia San Lazzaro

Tutto pronto per il Grest della Parrocchia San Lazzaro di Lecce, ma quest’anno con una novità importante. Il Gruppo Estivo tanto amato dai più piccoli si sposta online per una settimana piena di divertimento e allegria. Dal 22 al 26 giugno, infatti, ogni giorno sarà possibile seguire le attività organizzate dalla Parrocchia San Lazzaro sul loro canale youtube. Tante le attività e i laboratori destinati ai bambini per “una settimana da leoni”.

Ad aver pagato il prezzo più alto, forse, durante il periodo di chiusura totale sono stati proprio i più piccoli, rimasti chiusi in casa senza possibilità di uscire. È per questa ragione che la Parrocchia si è subito ingegnata per non lasciare da soli i piccoli dopo un periodo tanto duro, con una formula inedita.

Niente attività in presenza (fisica) ma sul canale youtube della parrocchia. Per 5 giorni a fare compagnia ai bambini saranno gli animatori della parrocchia, da sempre molto attivi nell’organizzazione del Grest negli anni passati.

L’organizzazione rimane simile a quella delle scorse edizioni e si sposta online: ogni mattina si parte con il risveglio e l’occorrente è solo “occhi aperti e un bel sorriso”. Subito dopo si passa alle storie, 5 diverse per ogni giornata del gruppo, seguite dalle attività sul campo.

Non mancano i laboratori che variano moltissimo: dalla cucina dolce o salata si passa alla crezione di origami, per delle attività che terranno compagnia fino al pomeriggio. E per l’ultimo giorno una sorpresa tutta da scoprire.

Tutti i video saranno pubblicati sul canale youtube della Parrocchia e resteranno a disposizione di tutti. Come ogni anno, ci sarà un contest per il miglior disegno/lavoro realizzato durante le attività, da inviare all’indirizzo email infogrest.sanlazzaro@gmail.com

Controlla il programma completo qui.