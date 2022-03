Il Salento chiama Papa Francesco. Una lettera aperta per dire no a tutte le guerre

È un testo ricco di richiami storici e spiritualità cristiana quello che un gruppo di studiosi salentini ha messo giù in una lettera già inviata a Papa Francesco.

Di seguito il testo integrale della missiva

Santità,

chi le scrive è un gruppo di insegnanti e ricercatori di diverse età, che svolge una vita semplice, fatta di gioie ma anche di normali e umane difficoltà. Ognuno di noi è legato da un’unica e vera comunione di intenti, ossia trasmettere la Memoria di tutto quello che è avvenuto durante gli anni bui della seconda guerra mondiale e far sì che quello che di violento, inumano, vile e le ideologie becere e farneticanti del ventesimo secolo non si ripetano più.

Il nostro fine è quello di aiutare, soprattutto le nuove generazioni, a fare tesoro di quello che di brutale è stato commesso contro il genere umano, ed in virtù di questo, essere portatori di giustizia e di pace opponendoci ai soprusi e alle violenze fisiche e morali. I giovani sono il futuro della società e sta a loro ed anche a noi tutti, costruire un futuro migliore fondato sul rispetto reciproco. Apparteniamo ad una società che, a livello europeo, è figlia delle ceneri e delle rovine delle camere a gas di Auschwitz anche se, queste ceneri e queste rovine, sembra non abbiano insegnato nulla, anzi, abbiano peggiorato di molto la situazione attuale.

Santità, l’esempio di tutto questo è la guerra che in questi giorni si combatte ad est, che vede migliaia di innocenti soffrire, fuggire e morire senza una vera motivazione e giustificazione a tale violenza. La storia più buia per l’umanità si sta ripetendo. Così come avvenne più di ottant’anni fa quando Stalin riuscì a creare la grande Unione Sovietica annettendo Stati indipendenti con una loro storia, tradizione, cultura e religione come Lettonia, Estonia, Lituania, Crimea e Bielorussia, anche oggi Putin sta facendo ripiombare la nazione russa ed il popolo russo, nella stessa situazione del passato trovando ogni “buona” giustificazione per attaccare e schiacciare popoli, come in questo caso quello ucraino, che ha una sua indipendenza, una sua cultura, una sua tradizione ed una sua religione.

Con la guerra, mai giustificata, solo uomini, donne e bambini innocenti pagano il prezzo più alto, anche quelle persone che sono lontane geograficamente dai luoghi bellici. Ecco perché, abbracciando la sofferenza di quelli che sono schiacciati dal peso delle bombe e dall’assedio giornaliero mettiamo, nero su bianco, il nostro grande dolore condividendolo con lei Santità, che si sta spendendo per il bene dell’umanità.

Con la nostra pochezza, da un posto in cui non cadono le bombe e dove i paesi non sono assediati ma dove, nello stesso tempo, regna una pace apparente scossa dalle continue notizie sull’Ucraina, accogliamo il suo appello per il prossimo Mercoledì delle Ceneri, giorno nel quale ha chiesto digiuno, preghiera e meditazione.

Accogliamo le parole del Patriarca di Mosca Kirill, il quale ha gridato forte contro questa inutile guerra, facendo appello “a tutte le parti in conflitto perché si faccia ogni cosa possibile per evitare vittime civili” in quanto i popoli russo e ucraino, insieme a quelli europei aggiungiamo noi, “hanno una storia secolare”.

Accogliamo l’appello del Metropolita ucraino di Kiev Onofrij, promettendo la nostra giornaliera “preghiera per l’Ucraina”, per la gente che soffre e anche per tanti giovani soldati che si sacrificano per la loro nazione. Allacciandoci ad una frase che in questi giorni risuona senza sosta in televisione, per radio e nei giornali, “ognuno di noi deve fare la differenza”, con ogni strumento a disposizione per suscitare, a chi detiene le redini degli equilibri mondiali, sentimenti di pace, con i soli mezzi della diplomazia, per porre fine a questa inutile guerra-carneficina.

Santità, noi uomini e donne di buona volontà, fratelli gli uni con gli altri, siamo con lei, soffriamo con lei e la abbracciamo calorosamente affinché lo stesso calore possa essere trasmesso da lei ai popoli ucraino e russo, nostri fratelli in Cristo.

Siamo a completa disposizione per qualsiasi aiuto verso coloro che soffrono a causa della giustizia.

Cutrofiano, San Cassiano, Nardò, 27/02/2022.

In Fede

Professor Raffaele Danese

Dottor Donato Maglio

Dottor Lorenzo Ingusci

Dott.ssa Katia Re