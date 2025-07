‘Un futuro brillante come i vostri voti’, l’augurio della dirigente del ‘Don Tonino Bello – Nino della Notte’ ai 100/100

‘Siamo immensamente orgogliosi di annunciare i risultati eccezionali ottenuti dai nostri studenti che hanno concluso il percorso scolastico con il massimo dei voti, 100/100, e in un caso anche con lode. Questi successi straordinari, come abbiamo avuto modo di ribadire durante il nostro evento di fine anno “Dialoghi sotto le stelle” tenutosi a Tricase in Piazza Codacci Pisanelli il 12 luglio scorso, sono il frutto di un impegno costante, di grande abnegazione e di una passione incrollabile per lo studio’.

Con queste parole, AnnaLena Manca, dirigente dell’ IISS ‘Don Tonino Bello’ – Liceo Artistico ‘Nino della Notte’ di Tricase-Alessano-Poggiardo ha voluto esprimere le sue congratulazioni ai talenti della sua scuola che si un sono diplomati con il massimo dei voti’.

‘Desideriamo congratularci vivamente con questi giovani talenti che, con la loro dedizione, hanno saputo affrontare le sfide del percorso scolastico, raggiungendo traguardi di eccellenza – ha proseguito la Preside -. Il loro successo è motivo di grande vanto per l’intera comunità scolastica e testimonia la qualità dell’istruzione offerta dal nostro istituto’.

Gli studenti che si sono distinti con il massimo dei voti

Di seguito, i nomi degli studenti che si sono distinti con il massimo dei voti:

Classe 5APM INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY IPSIA TRICASE

VALENTINA VITALI: 100/100

CECILIA MASCALI: 100/100

Classe 5ACMA CONDUZIONE MEZZO AEREO Opzione Istituto Tecnico TRICASE

ILENIA MELILEO: 100/100 con lode

Classe 5ACMN CONDUZIONE MEZZO NAVALE Opzione Istituto Tecnico TRICASE

LUCA ALFARANO: 100/100

FRANCESCO GAVINO MEROLA: 100/100

Classe 5ABS BIOTECNOLOGIE SANITARIE Istituto Tecnico TRICASE

AUGUSTO KAROL MARINO: 100/100

ANNABELLA PANESI: 100/100

MARIA PIZZOLANTE: 100/100

Classe 5AF ARTI FIGURATIVE – PLASTICO PITTORICO ISTITUTO STATALE D’ARTE NINO DELLA NOTTE

AMBRA PEDONE: 100/100

Classe 5ADS LICEO ARTISTICO-SERALE LICEO ARTISTICO-SERALE I.S.A. POGGIARDO

ANTONELLA PALMA: 100/100

Classe 5AGS LICEO ARTISTICO-SERALE LICEO ARTISTICO-SERALE I.S.A. POGGIARDO

ADELE CONTE: 100/100

Classe: 5ASR SERVIZI SOCIO-SANITARI – SERALE – I.P.S.S. SERALE – ALESSANO

MARIA NICOLETTA GRECO: 100/100

ALA KHADANOVICH: 100/100

OKSANA MISHCHENKO: 100/100

ANTONIO NICHIL: 100/100