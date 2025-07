Vanina Guarrasi, la detective che profuma di Sicilia: scopri i libri di Cristina Cassar Scalia

Se c’è una lettura che sa tenerti compagnia, avvolgerti come un profumo familiare e regalarti emozioni forti anche tra le pagine di carta, è sicuramente la serie di Cristina Cassar Scalia con protagonista Vanina Guarrasi. La scrittrice siciliana ha saputo conquistare, libro dopo libro, il cuore di migliaia di lettori con una serie di gialli che ha come protagonista il Vicequestore a capo della sezione “Reati contro la persona” di Catania. Un personaggio ricco di sfumature e contraddizioni, segnato dalla tragica morte del padre, ucciso dalla mafia e da un passato sentimentale complesso e non ancora risolto, a differenza dei suoi casi.

Vanina Guarrasi: la Sicilia più vera in una serie gialla da leggere tutta d’un fiato

Dopo una carriera brillante nella squadra antimafia di Palermo, Vanina approda a Catania, ma la sua non è una fuga. È una scelta dolorosa, ma necessaria, una ricerca di verità, di giustizia, di un nuovo equilibrio tra un mistero da risolvere e i demoni interiori da cui difendersi. La sua lotta quotidiana contro il crimine si intreccia con i fantasmi personali, in un ambiente che profuma di contrasti e di umanità, grazie anche alla sua squadra. Dal commissario Biagio Patanè al fidato Carmelo Spanò, insieme, creano un equilibrio perfetto tra razionalità e intuizione, metodo e istinto, disciplina e cuore.

Una Sicilia vera, mai da cartolina

Donna determinata, ma profondamente umana, Giovanna Guarrasi è il cuore pulsante della serie che ha come sfondo una Sicilia autentica, vera, mai cartolina. L’ambientazione è uno degli elementi più affascinanti della serie: una terra in cui si intrecciano bellezza e difficoltà, che profuma di arance e di polvere da sparo, di granite e di dolore, dove la mafia è presenza silenziosa ma costante, e i legami umani – familiari, affettivi, sociali – sono spesso intrecciati con i destini criminali.

I libri

Cristina Cassar Scalia ha pubblicato nove libri dedicati a Vanina, tutti editi da Einaudi, tra cui il prequel “Il re del gelato” (2023), che racconta la prima indagine a Catania. La saga si apre con “Sabbia nera” e prosegue con titoli che hanno conquistato le classifiche come “La salita dei Saponari”, “L’uomo del porto”, “Il talento del cappellano”, “La carrozza della Santa”, “La banda dei carusi” e “Il castagno dei cento cavalli”.

Ogni libro presenta trame solide, mai banali, con indagini serrate, colpi di scena ben orchestrati e una scrittura che cattura il lettore fino all’ultima pagina. A legare tutto c’è un filo rosso che accompagna Vanina nel suo percorso personale, professionale e umano. Le trame sono costruite con precisione e ritmo serrato, ma mai banali. Le atmosfere si fanno sentire: tra mercati di Catania, palazzi decadenti, chiese barocche e profumo di arancini, il lettore è immerso in un mondo vivido e credibile.

Perfetta per chi ama i romanzi di indagine ma vuole anche personaggi credibili, ambientazioni vive e uno stile narrativo coinvolgente. Vanina Guarrasi è molto più di un vicequestore: è una donna che lotta ogni giorno contro il crimine, i propri fantasmi e un passato che non smette di farsi sentire.