Maria De Giovanni, un Leone d’Oro per l’impegno che trasforma la vita

Ancora un prestigioso riconoscimento per Maria De Giovanni, figura salentina di spicco nel panorama culturale e sociale italiano. Le è stato infatti conferito il prestigioso Leone d’Oro per alti meriti sociali nell’ambito dello Spoleto Art Festival, durante una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso la Sala Congressi dell’Università La Sapienza di Roma. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose istituzioni e personalità culturali e artistiche dello Stato, si è svolto in partnership con l’Associazione Internazionale dei Critici Letterari, sottolineando ulteriormente il rilievo del premio.

Il riconoscimento, motivato “per alti meriti sociali, professionali, solidali e culturali“, conferma il valore di un percorso che ha reso Maria De Giovanni un vero e proprio punto di riferimento per il suo instancabile impegno. Scrittrice di successo, autrice di opere di alta caratura sociale, letteraria e pedagogica, la De Giovanni è capace di coniugare sensibilità, profondità e divulgazione.

La scrittura come strumento di rinascita

La sua produzione letteraria più importante include la trilogia “Sulle orme della sclerosi multipla“, un’opera che racconta con coraggio e autenticità il suo percorso personale e collettivo con la malattia, trasformandola in una potente forza vitale. A questa si aggiungono “La Rinascita“, un testo che esplora il tema dell’accettazione e della riconquista della dignità e dell’autonomia interiore, e “La Pienezza della Vita”, che invita a scoprire il senso profondo dell’esistenza anche attraverso la fragilità. Le sue opere si distinguono per la capacità di toccare corde profonde dell’animo umano, offrendo strumenti di riflessione e speranza e rappresentando un punto di riferimento per chi cerca significati autentici e prospettive di rinascita.

Oltre la pagina… L’impegno sociale con Sunrise Onlus

Ma l’impegno di Maria De Giovanni non si ferma alla scrittura. È infatti presidente dell’associazione Sunrise Onlus – Il mare di tutti, una realtà che promuove iniziative dedicate alla disabilità e all’accessibilità universale. Tra i progetti più significativi, spicca quello inclusivo che ogni estate permette a centinaia di persone con sclerosi multipla e disabilità motoria di vivere il mare senza barriere. Grazie a un servizio di fisioterapia in acqua, il progetto restituisce dignità, gioia e normalità a chi troppo spesso si trova escluso da questa fondamentale esperienza.

Un premio dedicato a chi non ha voce

Durante la cerimonia di premiazione, Maria De Giovanni ha dedicato il Leone d’Oro a tutte le persone che non hanno voce, lanciando un appello a costruire una cultura più approfondita e umanizzata verso chi vive nell’invisibilità. Questo ennesimo riconoscimento celebra l’autorevolezza, il coraggio e la sensibilità di una donna che continua a portare avanti la sua missione sociale, culturale e letteraria con instancabile dedizione, illuminando percorsi di speranza e inclusione.