“Mytico”, al Museo del mare antico di Nardò un laboratorio per far conoscere la mitologia ai più piccoli

Proseguono, presso il Museo del Mare Antico di Nardò, le iniziative, a cura dell’associazione The Monuments People APS, destinate a fare conoscere la storia ai più piccoli.

Nella giornata di domani, sabato 8 gennaio si svolgerà un divertente laboratorio dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, intitolato “Mytico”

Il mondo degli dei e degli eroi dell’antichità costituisce la base di tutte le storie. Le opere d’arte nascono dalla creazione di racconti attorno alle divinità e alle figure di eroi.

Dall’osservazione dei reperti archeologici si farà un tuffo nella mitologia, per conoscere Zeus e i suoi numerosissimi figli, tutti dotati di speciali poteri. Storie, miti e leggende del mondo antico, dove Dei ed Eroi diventeranno protagonisti di un racconto personalizzato da ogni partecipante attraverso forme e colori.

I laboratori didattici del Museo del Mare Antico vengono progettati a partire da studi scientifici ed eseguiti da archeologici e operatori della didattica museale di The Monuments People APS, adattando, per modalità e linguaggi, i contenuti all’utenza di riferimento, per una migliore fruibilità e divulgazione dei contenuti storici proposti.

Le inizative, inoltre, si svolgeranno in osservanza delle direttive regionali per la prevenzione Covid-19. Per gli adulti accompagnatori sarà necessario esibire la Certificazione Verde Covid19 (Green Pass).

La prenotazione è obbligatoria poiché i gruppi saranno gestiti in maniera contingentata rispettando il numero massimo di partecipanti.

Informazioni

Le attività avranno inizio alle ore 17.30, il contributo sarà di 5,00 euro e, ripetiamo, la prenotazione è obbligatoria, chiamando i numeri 328.5762647 o 329.0070282.