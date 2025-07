Via libera al Nuovo impianto di illuminazione per Piazza Mazzini, sicurezza e bellezza a costo contenuto

Luce nuova per Piazza Mazzini! La giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un innovativo impianto di illuminazione pubblica per il quadrilatero stradale interno della piazza, con un focus anche sul completamento dell’illuminazione artistica della sua iconica fontana ornamentale.

Questo progetto, fortemente voluto dal vicesindaco Roberto Giordano Anguilla con delega ai Lavori Pubblici, promette di migliorare significativamente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

L’intervento, volto a un efficientamento luminoso all’avanguardia, si distingue per la sua capacità di attrarre la compartecipazione di soggetti privati, riducendo notevolmente l’onere finanziario per l’amministrazione comunale. Questa sinergia tra pubblico e privato è un esempio virtuoso di come le collaborazioni possano portare a benefici tangibili per la comunità.

Due importanti società, Supercentro e Mango Italia, hanno dimostrato concreto interesse nel sostenere l’iniziativa. Le due aziende, che avevano precedentemente proposto l’apertura di medie strutture di vendita (alimentare e non alimentare rispettivamente), parteciperanno ciascuna alle spese di realizzazione dei lavori con un contributo di 42mila euro. Questo testimonia l’impegno del settore privato nello sviluppo del tessuto urbano e nell’offerta di servizi alla cittadinanza.

Ma non è tutto. Anche City Green Light, l’azienda affidataria dell’appalto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica e la realizzazione di interventi di efficienza energetica, ha contribuito in modo significativo. Attraverso una forma di sponsorizzazione, City Green Light ha messo a disposizione 30mila euro, a cui si aggiunge l’applicazione di un ribasso del 20% sul preventivo del costo complessivo dei lavori.

Grazie a questi importanti contributi, l’ammontare complessivo dei due interventi, stimato in 124mila euro, graverà sull’amministrazione comunale per soli 10mila euro. Un costo estremamente contenuto se si considera il valore aggiunto che l’opera porterà alla comunità in termini di: maggiore sicurezza stradale e pedonale: un’illuminazione adeguata riduce i rischi di incidenti e crea un ambiente più sicuro per tutti; Valorizzazione estetica di Piazza Mazzini: l’illuminazione artistica della fontana ne esalterà la bellezza, rendendo la piazza ancora più attrattiva; miglioramento della vivibilità urbana: un ambiente ben illuminato invoglia le persone a vivere gli spazi pubblici, favorendo la socializzazione e il senso di comunità e infine efficienza energetica: I nuovi impianti garantiranno un consumo energetico ottimizzato, con benefici sia ambientali che economici a lungo termine.