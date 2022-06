“Fare ordine in una giungla di incentivi per le imprese”, con un seminario Federaziende spiega come muoversi

Far comprendere non solo il meccanismo di funzionamento di N.I.D.I., Fondo Impresa Donna, Titolo II e Resto al Sud, ma soprattutto riuscire a confrontare praticamente i vari incentivi che sono stati analizzati uno ad uno per capire quanto convenga l’applicazione di una misura piuttosto che l’altra nel rispetto del principio delle pari opportunità nella promozione d’impresa. È stato questo l’obiettivo del seminario dal titolo “Pari Oppurtunità e Promozione d’Impresa”, organizzato da Federaziende, che si è svolto nella mattinata di oggi presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Lecce.

“Era necessario che la Camera di Commercio supportasse questa iniziativa, non potevamo rimanere insensibili, questi due anni di pandemia hanno cambiato il contesto imprenditoriale. È importantissimo fare quanta più informazione possibile su queste iniziative a supporto delle aziende e dei cittadini che sono alla ricerca di lavoro”, ha affermato il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci nel corso del suo intervento.

“Abbiamo ritenuto di dover accompagnare le piccole e medie imprese, quelle già esistenti e le nuove, in questo percorso che riguarda l’accesso alle misure messe in atto dal Pnrr che a volte appare complesso. Bisogna fare sì che tutti abbiano le stesse opportunità e possano sfruttare il proprio potenziale, senza diseguaglianze di sorta. Ci sono in campo 200 miliardi per lo sviluppo e sarebbe importante che ad accedere a questi fondi siano le medie e piccole imprese. Federaziende si mette a disposizione di tutti gli imprenditori perché possano essere messi a conoscenza di queste opportunità”, ha invece dichiarato durante il suo saluto Simona De Lumè, Presidente Nazionale di Federaziende.

“Oggi parleremo della dotazione Nidi, fortemente voluta dalla Regione Puglia e destinata ai giovani dai 18 ai 32 anni e, soprattutto, del Fondo Imprese al femminile del Ministero dello Sviluppo Economico destinato all’imprenditoria femminile, senza limite di età”, ha dichiarato Eleno Mazzotta, Segretario generale di Federaziende e componente della Giunta della Camera di Commercio, prima di illustrare punto per punto le opportunità di finanziamento.

Ha preso, poi, la parola l’ospite d’onore della giornata, Gabriella Ancora, Presidente Nazionale di C.I.U. Unionquadri, la Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali: “Sono qui per una vicinanza con i nostri associati. Bisogna fare ordine in una giungla di incentivi, le possibilità sono tante, ma troppo spesso non sono utilizzate, l’Italia perde ogni anno quasi 2,5 miliardi di fondi europei e questo è sconcertante. I motivi sono i soliti, la mancanza di velocizzazione voluta soprattutto alla burocrazia. Mi auguro che la giornata di oggi possa fare un po’ di chiarezza e sono presente con grande piacere”,

Le conclusioni sono state affidate a Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia che ha promosso la recente legge regionale sulle pari opportunità.