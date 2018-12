E’ Piero Borrello il poliziotto più buono dell’anno secondo il Pronto Soccorso dei Poveri

E’ il poliziotto più buono dell’anno “per aver provveduto costantemente ad aiutare e sostenere bambini appartenenti a famiglie in gravi difficoltà economiche”.

Si chiama Piero Borrello ed è agente della Polizia di Stato. Il riconoscimento è stato conferito da Federbalneari e da Pronto Soccorso dei Poveri.

Piero Borrello è salentino doc, nato a Gagliano del Capo, ma residente a Lecce.

Il suo lavoro già meritorio nelle Forze dell’ordine si impreziosisce ancor di più con la costante attività a sostegno dei bambini meno fortunati. Sì, perché Borrello nel corso di tutto l’anno ha dimostrato di avere a cuore la sorte dei più piccoli che vivono in contesti familiari meno abbienti.

E l’associazione Pronto Soccorso dei Poveri, con il suo presidente Tommaso Prima, sa bene cosa significa ogni giorno spendersi per chi ha bisogno e non ha spesso un pasto caldo al giorno, per bambini anche molto piccoli che soffrono la povertà.

L’attività di solidarietà svolta da Borrello scalda il cuore e fa comprendere che l’Amore per l’altro si può manifestare 365 giorni all’anno. Non solo a Natale.