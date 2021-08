Impegno e aiuto ai bisognosi, il poliziotto più buono dell’anno è Salvatore Russo

Sono stati tempi molto difficili per migliaia e migliaia di cittadini che hanno fatto fronte ad un’emergenza che non se ne vedevano dal secolo scorso. A guadagnarsi il titolo di poliziotto più buono dell’anno è stato l’Ispettore Superiore Salvatore Russo del Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi.

A decretare la nomina per l’anno corrente è stato Tommaso Prima, presidente dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, attiva sul territorio per aiutare le persone più bisognose e la tante, tantissime famiglie in difficoltà.

A partire dal 2020, la pandemia si è abbattuta sulla popolazione globale, causando una vera e propria emergenza sanitaria, ben presto tramutatasi in crisi economica. Ed anche il Salento, come il resto d’Italia, ha accusato il colpo: tantissime le famiglie che non possono far fronte alle spese necessarie per tirare avanti. Ed è proprio di queste persone che Pronto Soccorso dei Poveri si occupa.

Nell’anno del covid, l’Ispettore Superiore Salvatore Russo si è distino per il suo aiuto, da privato cittadino, all’associazione guidata da Tommaso Prima, regalando un sorriso a tutte le persone bisognose.