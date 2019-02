“Le idee per l’Italia di domani”, Matteo Renzi a Lecce per presentare il suo libro

Non lo fermano nemmeno le vicende familiari, che hanno coinvolto i suoi genitori, Matteo Renzi presenterà il suo ultimo libro alle Officine Cantelmo questo venerdì alle ore 20:30. Lecce non è che una delle tappe del tour di promozione di “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”, l’ultima pugliese dopo Martina Franca e Taranto.

Lo scritto dell’ex Premier è in testa alle classifiche. “Sicuramente c’è un tributo d’affetto di cui ringrazio dal profondo del cuore – riporta Renzi sul suo sito – affetto che vedo in ogni tappa di presentazione. Ma in realtà scorrendo le e-mail di chi mi scrive dopo aver letto il libro, noto che c’è soprattutto una grande voglia di ragionare e riflettere sui contenuti, sulle idee”.

Le idee e le scelte per il futuro dell’Italia sono il tema principale e la ragione che ha spinto l’ex Primo Ministro a buttarsi nella scrittura. È necessario che ritorni “il tempo della politica contro il populismo, della cultura contro l’ignoranza, del lavoro contro l’assistenzialismo, della verità contro le fake news, dell’Europa contro il nazionalismo”, prosegue.

“Questo libro è il disegno di ciò che vorremmo vedere realizzato tra dieci anni. Siamo tra i pochi che, quando parlano di passato, possono permettersi il lusso di presentare dei risultati, ma vogliamo immaginare l’orizzonte: il nostro nome è domani, il nostro spazio è domani, il nostro luogo è domani. Perché la politica o è futuro o non è”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 1 marzo, ore 20:30, alle Officine Cantelmo, in viale Michele De Pietro.