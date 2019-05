Il sole illude e se ne va, la domenica dedicata alle elezioni sarà bagnata: attese piogge

Il sole non sarà protagonista di questa domenica dedicata alle elezioni amministrative ed europee. Si vota dalle 7.00 alle 23.00 per scegliere i deputati che rappresenteranno l’Italia a Bruxelles, ma anche i Sindaci e i consiglieri nei comuni chiamati alle urne. Attenzione a non andare al seggio senza l’ombrello. Secondo le previsioni, infatti, sarà un 26 maggio bagnato. Tutta colpa di un vortice ciclonico che ha invaso il Belpaese dando il via ad una intensa fase di maltempo.

Addio bel tempo

I fenomeni più intensi – piogge e temporali – sono attesi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Anche le temperature che avevano fatto pensare che la bella stagione stesse per ingranare, caleranno di qualche grado. L’asticella della colonnina di mercurio, infatti, tornerà a segnare valori lontani dalla media del periodo.

Cattive notizie anche per quanto riguarda le previsioni della prossima settimana. Secondo i meteorologi, infatti, bisogna fare i conti con qualche giorno di instabilità prima di notare un cambiamento. Il caldo, quello regalato dall’alta pressione, arriverà forse a giugno. Una cosa è certa: l’estate arriverà, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Gli amanti del sole rovente, del mare, del caldo africano possono tirare un sospiro di sollievo.