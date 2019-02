Scoppia la primavera grazie all’alta pressione, ma il ‘caldo’ durerà poco…. Sabato pioverà

Come anticipato dalle previsioni meteorologiche l’Alta pressione è riuscita a conquistare il Belpaese, avvolgendolo con il suo carico di aria calda. L’asticella della colonnina di mercurio, precipitata nei giorni scorsi, già da oggi tornerà a segnare valori superiori alla media del periodo.

Le temperature, insomma, saranno gradevoli e anche il Sud che ha dovuto fare i conti con il maltempo potrà godere di un clima primaverile, piacevole, anche se le massime resteranno più contenute per effetto di una residua ventilazione più fresca. Altrove, i termometri potranno toccare punte fino a 20 gradi.

Quanto durerà?

Attenzione a non gridare vittoria. Meglio non riporre del tutto l’abbigliamento invernale. Dopo due giorni di tempo bello, da venerdì l’alta pressione comincerà a perdere potenza, lasciando ancora una volta il Mezzogiorno in balìa di un ultimo (si spera) colpo di coda dell’Inverno. La giornata ‘nera’ sarà quella di sabato, ricco di pioggia e freddo.

Fine settimana rovinato, forse, ma una buona notizia c’è. Anche il peggioramento avrà breve durata, giusto un giorno. Da domenica 3 marzo potrebbe tornare l’anticiclone e quindi anche le temperature torneranno su valori miti. Dopodiché inizia il mese ‘pazzerello’ e sarà difficile fare previsioni.