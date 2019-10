L’alta pressione non cede, si rinforza: temperature vicine ai 30 gradi nel weekend

Se il maltempo sta causando non pochi disagi al Nord, dove si contano, putroppo, anche delle vittime, al Sud è il caldo a farla da padrone. E così sarà anche nei prossimi giorni, quando l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare valori superiori alla media del periodo. Secondo gli esperti, anche gli ultimi giorni di ottobre avranno ben poco dell’autunno, quello fatto di plaid, maglioni e tisane per combattere i primi freddi.

Ma quanto durerà questa anomala fiammata proveniente dall’Africa? Tanto, secondo il Meteo.it. L’alta pressione che sta regalando giornate dal sapore estivo non ha nessuna intenzione di cedere, anzi da mercoledì 23 ottobre “prenderà nuovo vigore”. Il risultato? Un nuovo aumento delle temperature. I termometri raggiungeranno punte vicine ai 30 gradi. Ancora una volta. Qualche tacca in meno, ma sempre alta per il periodo, altrove.

Altro weekend da mare

Insomma, a conti fatti, per tutto il resto della settimana non si intravedono cambiamenti significativi. Anzi, il clima è destinato a mantenere connotati davvero poco consoni al calendario. Via libera, quindi, alle gite fuori porta e perché no agli ultimi tuffi al mare. E visto il ponte di Ognissanti imminente potrebbe essere una bella notizia per il turismo che, quest’anno, ha potuto contare su un alleato come il meteo che non ha ‘tradito’ le aspettative e che ha regalato una estate senza particolari scossoni. Un’estate che sembra non essere ancora finita.

La distanza temporale – ricordano gli esperti – “induce cautela”, ma chi ha deciso di partire alla scoperta di una città italiana e non sa cosa mettere in valigia può valutare la possibilità di scegliere indumenti leggeri.

Nella foto di copertina: Porto Miggiano, scatto di Stefano Neviri