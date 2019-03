Una ‘calda’ domenica di primavera grazie all’anticiclone, ma in settimana torna il maltempo

È stato un fine settimana all’insegna del bel tempo, con tanto sole e senza nuvole all’orizzonte a rovinare i piani. Tutto merito dell’alta pressione che ha regalato temperature primaverili. L’asticella della colonnina di mercurio, infatti, è tornata a segnare valori superiori alla media del periodo, soprattutto al Nord che non deve fare i conti con il vento di tramontana che ha attenuato il caldo nelle regioni meridionali. Non sarà tutto rose e fiori, anzi sarà la quiete prima della tempesta. Secondo i meteorologi, l’anticiclone che ha salvato il weekend non riuscirà a resistere a lungo.

Cambia di nuovo tutto

Dopo una splendida domenica che ha invogliato i più a concedersi una piccola gita fuori porta, il Paese fare i conti con un nuovo peggioramento. Già da lunedì, apparirà qualche nube all’orizzonte, ma la vera e propria svolta arriverà da martedì quando un gelido vortice di bassa pressione farà il suo ingresso anche in Italia. Arriva direttamente dal Polo con il suo carico di maltempo. E, cosa peggiore, questa volta non sarà solo una breve parentesi, come accaduto nei giorni scorsi. Secondo gli esperti, la pausa durerà almeno per una settimana. O forse più.

Insomma, per non farsi trovare impreparati e ‘sorpresi’ meglio uscire con l’ombrello perché oltre al crollo delle temperature (di molti gradi) arriveranno anche temporali e grandinate. Scene che di primavera hanno davvero poco e nulla.