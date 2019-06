Tuoni e fulmini sul Salento, ultimo giorno di maltempo prima dell’estate

Tuoni e fulmini non preannunciano nulla di buono e obbligano i leccesi (e non solo) ad aprire l’ombrello. È l’ultimo colpo di coda del maltempo che non ha permesso all’estate di ingranare. Bisogna avere ancora un po’ di pazienza: piogge e temporali, improvvisi e passeggeri, saranno i protagonisti di questo mercoledì dal sapore ancora autunnale. Da domani, secondo i meteorologi, dovrebbe cambiare tutto.

Quando l’anticicone delle azzore cederà il passo all’anticiclone africano l’asticella della colonnina di mercurio schizzerà in alto, regalando al Belpaese la prima vera ondata di caldo della stagione. Anche al Sud, investito dall’aria sahariana, le temperarure supereranno, per la prima volta, il tetto dei 30 gradi. Tutti al mare, quindi, armati di abbronzanti per catturare i raggi del sole che splederà indisturbato nel cielo sereno, per molti giorni.

Secondo gli esperti, infatti, sarà un crescendo continuo. Nel fine settimana alcune zone dell’Italia saranno davvero roventi, come in Sicilia, dove si sfioreranno con tranquillità i 40 gradi. Altrove il termometro si fermerà sulla soglia dei 35.

Amanti della tintarella, delle passeggiate sulla spiaggia, dei tuffi… è arrivato, finalmente, il vostro tempo. Potrete prendervi una rivincità su chi preferisce questo clima, mite e senza eccessi.