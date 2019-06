Sta per arrivare un’altra ondata di caldo, temperature su e afa anche di notte

Sta per arrivare un’altra ondata di caldo, una delle più intense dell’ultimo decennio in Europa secondo i meteorologi di 3BMeteo.com. Un’escalation di afa che raggiungerà il picco tra giovedì 27 giugno e sabato 29, quando l’asticella della colonnina di mercurio raggiungerà valori da “record”, per il periodo. Si registreranno massime da capogiro in molte Capitali europee (Parigi, Madrid, Londra e Amsterdam), dove si supererà il tetto dei 40 gradi e anche in Italia saranno tante le città da bollino rosso, soprattutto nel centro-nord. A Pavia, Milano, Parma, Firenze, Roma, Rieti e sassari solo per citarne alcune sono attesi picchi di 37-40°C

Di conseguenza, come spiega Andrea Vuolo di 3bmeteo.com, aumenterà anche la sensazione di afa, complice la scarsa ventilazione e medio-alti valori di umidità. Il caldo sarà insopportabile, anche dopo il tramonto: «Nelle ore notturne – ha dichiarato il meteorologo – le temperature potrebbero risultare piuttosto elevate, complice anche le poche ore di buio. Tra giovedì e sabato sono attesi valori minimi notturni non inferiori ai 24-27°C in città come Torino, Milano, Bologna e Roma».

«Situazione, dunque, da monitorare giorno per giorno: siamo di fronte ad una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio, probabilmente anche di portata storica per alcune zone dell’Europa» ha concluso.

La domanda resta sempre la stessa, quanto durerà questa ondata di caldo eccezionale? Almeno fino a luglio. Chi ha scelto di anticipare le ferie a giugno ha fatto senza dubbio la scelta giusta.