Weekend in compagnia dell’anticiclone africano. In Puglia temperature vicine ai 30 gradi

L’autunno è ufficialmente cominciato, ma l’asticella della colonnina di mercurio continua a segnare valori tipicamente estivi. Più simili alle temperature di inizio luglio che a quelle di fine settembre. Le previsioni meteo regalano una buona notizia per gli amanti del sole e della tintarella che potranno concedersi un altro weekend di mare.

Parola degli esperti. Da venerdì, 27 settembre l’alta pressione si avvicinerà al Belpaese regalando quella ‘stabilità atmosferica’ che consente di indossare abiti leggeri e uscire senza l’ombrello. Per il cambio di armadio, in attesa del freddo (quello vero), c’è tempo. Soprattutto al centro-sud, dove il termometro continuerà a salire, anche se di poco, fino a domenica. Insomma, con tranquillità si sfioreranno punte di 28-30 gradi, anche in Puglia. Il Nord, al contrario, sarà accarezzato da correnti più fresche e instabili di origine atlantica.

Quanto durerà?

Nessun cambiamento nel tempo sembra essere previsto fino a ottobre. Come si legge sul sito ilMeteo.it «almeno fino a martedì 1 ottobre, le temperature resteranno sopra la media su gran parte del Paese, in attesa di un probabile cambio della circolazione previsto tra mercoledì 2 e giovedì 3, quando un vortice proveniente dal nord Europa con annesso carico di aria fredda potrebbe colpire il nostro Paese, riportandoci in un contesto più consono al calendario o addirittura con temperature sotto la media al Nord e sui versanti adriatici».

Insomma, quando la mattina ci chiederemo «Che tempo farà?» per una settimana la risposta sarà sempre la stessa: tanto sole e caldo.