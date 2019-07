Da “sopportabile” ad “afoso” il passo è breve, nuova ondata di caldo alle porte

Il caldo ‘senza eccessi’ ha reso piacevole questo penultimo fine settimana di luglio, ma secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bMeteo.com, da lunedì si tornerà a boccheggiare. Tutta colpa (per chi proprio non sopporta la calura) dell’Anticiclone africano che nella sua rimonta sul Mediterraneo abbraccerà anche l’Italia. Insomma, durante la settimana l’alta pressione con la sua bolla di aria calda farà alzare le temperature, rimaste accettabili in questo weekend.

Nuova ondata di calore

Come spiega Ferrara, nel mirino della fiammata africana ci sarà, ancora una volta, Spagna e Francia. Come accaduto a fine giugno, l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a salire fino a sfiorare (e in alcuni casi anche superare) il tetto dei 40 gradi. Tutto questo da martedì, 23 luglio. Nel suo passaggio, però, l’anticiclone regalerà i suoi effetti anche all’Italia, garantendo bel tempo, sole e ovviamente tanto caldo. «Le temperature – prosegue Ferrara – saranno in netto aumento, con punte di oltre 34-35°C al Nord e picchi di 36-38°C sulle regioni centrali che si affacciano sul Tirreno e in Sardegna. Qualche grado al Sud, ma con caldo comunque abbastanza significativo».

Una buona notizia per i turisti (e sono tanti) che hanno scelto questo periodo per concedersi la tanto meritata vacanza.

Quanto durerà?

Non tantissimo, a differenza delle previsioni dei giorni scorsi che avevano garantito il bel tempo fino a fine luglio. «Da giovedì, 25 luglio e nei giorni successivi – concludono da 3bmeteo.com – l’anticiclone potrebbe iniziare a perdere gradualmente il proprio smalto quantomeno sull’Italia. Nonostante il tempo continuerà a garantire sole e caldo, sarebbe meglio mettere in conto qualche nuovo temporale, prima al Sud, successivamente anche al Nord».

Si tratta solo di tendenze, non di previsioni certe. Per sapere che tempo farà a fine luglio bisognerà aspettare altre conferme e nuovi aggiornamenti. Per ora, meglio godersi queste giornate di sole.