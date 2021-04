“Monteroni Andrà Tutto Bene” a sostegno di Ursula von der Leyen, la proposta in consiglio comunale

Ha fatto molto discutere l’accoglienza del Presidente turco Erdogan alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, lasciata senza una seduta vicino al capo di stato turco e a Charles Michel. Non sono mancate le manifestazioni di solidarietà in ogni parte d’Europa per lo sgarbo istituzionale subito da uno dei massimi esponenti dell’Unione.

Anche in Consiglio comunale di Monteroni di non sono mancate le iniziative di solidarietà alla Presidente. È stato il consigliere Andrea Ruggio, del gruppo “Monteroni andrà tutto bene” a proporre che gli uomini presenti al Consiglio restassero in piedi per 5 minuti come segno di vicinanza e solidarietà nei confronti della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

“La Presidente von der Leyen è un esempio per tutte le donne”, sottolinea con forza Andrea Ruggio. “Quanto accaduto è inaccettabile”. A dimostrazione del supporto verso una delle figure istituzionale, inoltre, la nota con il verbale del consiglio è stata allegata alla Presidenza della commissione Europea.