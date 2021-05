Covid-19, la Puglia si sposta in zona gialla. Da lunedì riaperti bar e ristoranti anche a cena

Si sperava già la settimana passata in un allentamento delle restrizioni messe in campo per il contenimento dei contagi da Covid-19. Dopo le speranze sfumate di venerdì scorso, i dati in Puglia sembrano sufficientemente migliorati ed il Tacco dello Stivale si sposta in zona gialla. Con l’allentamento delle restrizioni ci saranno novità importanti per tutti i cittadini pugliesi che ora potranno muoversi liberamente per tutta la regione, rispettando il coprifuoco fissato ancora alle 22.00.

Sono passati mesi, ormai, da quando ai bar e ristoranti pugliesi era consentito di rimanere aperti fino alle 18:00. Con il passaggio in zona gialla, questa volta, un’importante novità: secondo l’ultimo decreto a firma Draghi, infatti, in zona gialla è prevista la possibilità di cenare all’aperto e di fermarsi al bar fino alle 22:00. Con il progressivo allentamento delle misure restrittive, si torna verso normalità in vista della stagione estiva.