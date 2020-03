Sei in quarantena obbligatoria? Ecco le regole per la raccolta differenziata

Sulla base delle indicazioni ricevute, quindi, in questo periodo di emergenza sanitaria chi è in isolamento domiciliare, in particolare, necessita di nuove regole. A comunicarlo è il Comune di Lecce che ha stilato le nuove linee guida rivolte specialmente ai soggetti positivi o comunque in quarantena obbligatoria.

Prima regola: i cittadini risultati positivi al tampone o in quarantena obbligatoria devono interrompere la raccolta differenziata.

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo) devono essere conferiti nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata, inclusi fazzoletti, mascherine, guanti e salviette monouso. Di seguito alcune indicazioni per un adeguato e più sicuro conferimento dei rifiuti:

utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (l’uno posizionato all’interno dell’altro) per contenere la frazione indifferenziata da porre possibilmente in un contenitore a pedale;

chiudere bene i sacchetti – facendo attenzione a non comprimerli – indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo;

una volta chiusi i sacchetti, i guanti utilizzati devono essere conferiti in nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (ripetiamo che occorre utilizzare due o tre sacchetti resistenti, posizionati l’uno nell’altro);

infine, lavare accuratamente le mani.

Occorre tenere i rifiuti lontani dagli animali domestici da compagnia.

Seguendo queste indicazioni, i rifiuti eventualmente contaminati, finiscono negli impianti di smaltimento dove vengono distrutti.

Tutti gli altri cittadini possono procedere con la normale raccolta differenziata, ricordando di conferire nell’indifferenziata mascherine, guanti e, in caso di raffreddore, anche i fazzoletti di carta. In tutti i casi, per i rifiuti indifferenziati, è preferibile utilizzare due o tre sacchetti all’interno dell’abituale contenitore domestico, chiudere bene il sacchetto e smaltirlo normalmente. Lavare subito dopo le mani.

Per ulteriori informazioni o dubbi tutti i cittadini possono contattare il personale dell’Ufficio Ambiente al numero 0832/682583 oppure inviare una email all’indirizzo sportello.ambiente@comune.lecce.it.