Apre nel Vito Fazzi il reparto per pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione

Nel blocco centrale del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce è attivo dal 1 settembre il nuovo reparto Fed Unit 24H, un importante tassello nella costruzione del percorso di cura integrato per la diagnosi, la cura e la gestione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

Il reparto accoglie i ricoveri ordinari per pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione in forma severa: si configura come struttura specialistica ospedaliera a funzionamento continuativo, con équipe multi professionale e multidisciplinare e con approccio integrato, in grado di offrire cura, monitoraggio e riabilitazione per pazienti con elevata complessità clinica.

La Direzione Generale della Asl Lecce esprime soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo, reso possibile grazie al lavoro sinergico tra i servizi, alla visione progettuale della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale (Direttore Serafino De Giorgi), con il coordinamento della Dott.ssa Caterina Renna, Responsabile del Servizio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, che ha seguito tutte le fasi di attivazione della Fed Unit 24H. Un risultato importante raggiunto nell’ambito del Piano Fondo Dna del Ministero della Salute, grazie anche all’impegno della Regione Puglia e in coerenza con le Linee di guida e di raccomandazione nazionali e internazionali per il trattamento integrato dei disturbi dell’alimentazione.

La Fed Unit 24H si inserisce nel percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, per garantire continuità assistenziale, prossimità della cura e appropriatezza in un ambito – quello dei disturbi dell’alimentazione – che richiede risposte integrate e tempestive con una presa in carico multidimensionale: determinante sarà difatti la collaborazione con altri Reparti come la Pediatria, il Pronto Soccorso, la Medicina Interna e la Nutrizione Clinica.