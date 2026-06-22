L’Amministrazione comunale di Salice Salentino compie un ulteriore e significativo passo in avanti nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Dopo i recenti interventi a favore delle colonie feline e l’installazione di una segnaletica stradale ad hoc per sensibilizzare automobilisti e cittadini al rispetto degli animali in attraversamento, la comunità celebra un nuovo importante traguardo: l’inaugurazione del nuovo Dog Park cittadino.

Caratteristiche e struttura del Dog Park in via San Donaci

La nuova struttura sorge all’interno della zona PIP di Salice Salentino, precisamente in via San Donaci, e si estende su una superficie complessiva di circa 1.200-1.300 metri quadrati. L’intera area è stata interamente progettata e strutturata per offrire ai cani del territorio uno spazio sicuro, controllato e perfettamente attrezzato, dove poter correre, giocare e socializzare liberamente.

All’interno del parco è presente una zona completamente recintata nella quale i cani avranno la possibilità di muoversi in totale libertà senza l’obbligo del guinzaglio, sempre sotto la diretta responsabilità e la vigile custodia dei rispettivi proprietari. Per stimolare l’attività ludica e fisica degli amici a quattro zampe, il Dog Park dispone inoltre di un apposito percorso a ostacoli (agility), pensato appositamente per contribuire al loro benessere psicofisico.

Sostenibilità e comfort per i cittadini

Il progetto non si rivolge solo agli animali, ma riserva grande attenzione anche al comfort dei cittadini accompagnatori. All’interno dell’area è stata infatti installata una panchina coperta, ideale per sostare all’ombra durante le giornate più calde o per ripararsi in caso di pioggia improvvisa.

In un’ottica di piena sostenibilità ambientale, l’area è dotata di un moderno impianto di illuminazione perimetrale alimentato da pannelli fotovoltaici. Questa soluzione ecologica consente non solo di ridurre l’impatto ambientale, ma anche di azzerare completamente i costi energetici a carico del Comune.

Le dichiarazioni del Sindaco e dell’Amministrazione

Soddisfazione espressa in primis dal sindaco di Salice Salentino, Mimino Leuzzi, che ha dichiarato: «Con questa nuova realizzazione continuiamo a costruire una comunità sempre più attenta al rispetto degli animali e alla qualità della vita dei cittadini. Il Dog Park rappresenta un servizio importante per tante famiglie che condividono la propria quotidianità con un animale domestico e conferma la sensibilità della nostra amministrazione verso temi che riguardano il benessere, la convivenza civile e la sostenibilità ambientale».

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle del consigliere delegato al randagismo, Mirko Ianne, promotore in prima persona dell’iniziativa: «Questo progetto nasce dalla volontà di offrire uno spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Dopo il lavoro svolto sulle colonie feline e le iniziative di sensibilizzazione sulla tutela degli animali, volevamo dotare Salice Salentino di un luogo moderno, sicuro e funzionale. È un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso perché risponde a una richiesta concreta della comunità e contribuisce a diffondere una cultura sempre più rispettosa degli animali».