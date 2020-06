Taviano, le Guardie Ambientali salvano un piccolo falco che non riusciva più a volare

Non riusciva più a spiccare il volo, a tornare in cielo libero, rischiando anche di andare incontro ad una brutta fine. A rischiare la sua vita è stato un piccolo falco, ritrovato nelle campagne di Taviano da un signore e prontamente segnalato alle autorità competenti. Il falco non riusciva a spiccare il volo e per questo motivo è stato ritrovato in stato di malnutrizione nel pomeriggio dello scorso 17 giugno.

Ad attivarsi per prestare i primi soccorsi sono state le Guardie Ambientali sezione provinciale di Lecce, delegazione comunale di Racale. “Da subito ci siamo attivati a rifocillarlo e soprattutto a dargli da bere”, scrivono su facebook. “Ieri, dopo una serie di telefonate è stato predisposto il trasferimento presso il Centro recupero fauna selvatica di Calimera”.

Nel post sui social non manca il ringraziamento alla Polizia Locale di Taviano ed al suo Comandante ed alla dottoressa del Centro Recupero che “pazientemente si è resa da subito disponibile ed ha atteso fuori orario la consegna della ‘creatura’”.

Il falco è stato prontamente sottoposto all’infusione di fluidi e multivitaminici visto il suo stato di malnutrizione. “Vi terremo informati sulla sua evoluzione – concludono – con la speranza e l’augurio che quanto prima possa ritornare a volare e magari a ritrovare i suoi simili”.