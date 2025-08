Tari, a Nardò nessuna mora sulle scadenze delle rate di maggio e luglio

Le famiglie neretine stanno ricevendo in questi giorni i bollettini per il pagamento dell’annualità 2025 della Tari.

Al fine di evitare equivoci e interpretazioni non corrette delle scadenze delle rate, è doveroso evidenziare che non è prevista l’applicazione di more sulle scadenze eventualmente non rispettate di maggio e luglio.

Quindi, è possibile procedere ad ottemperare l’obbligo delle prime due rate con il pagamento del dovuto senza ulteriori oneri.

La mora è prevista eventualmente solo a partire dalla scadenza del 30 settembre. Per ogni richiesta di informazioni sulla Tari, ci si può rivolgere allo sportello dedicato ubicato in via dei Bernardini n. 83 presso la sede di Bianco Igiene Ambientale, aperto al pubblico lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 16 alle 18.

Lo sportello può essere contattato, da lunedì a venerdì, mediante l’indirizzo di posta elettronica [email protected] o chiamando il numero 0833 561513.