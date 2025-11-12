“Gestione tecnica e manageriale nel calcio professionistico. Il modello U.S. Lecce”, un seminario a Ecotekne

L’iniziativa è destinata agli studenti di Diritto e Management dello Sport, dell’Università del Salento e vedrà la partecipazione del Presidente Sticchi Damiani e di Mister Di Francesco

Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche ospita un importante seminario per gli studenti di Diritto e Management dello Sport, dal titolo “Gestione tecnica e manageriale nel calcio professionistico. Il modello U.S. Lecce”.

Introdotti dai saluti istituzionali da Luigi Melica e Attilio Pisanò, Direttore del Dipartimento e Presidente del Corso di laurea, saranno a disposizione degli studenti, per illustrare il funzionamento della società sportiva cittadina a livello gestionale e tecnico, il Presidente  Saverio Sticchi Damiani e l’allenatore Eusebio Di Francesco.

Interventi programmati, con domande mirate, saranno svolti da Giorgia Petrelli, Dottoressa in Diritto e Management dello Sport ed Allenatrice con patentino Uefa C, e Maralba Bray, studentessa di Giurisprudenza. Modera i lavori  Francesco Porcari.

L’incontro coinvolge le cattedre dei professori Stefano Polidori, Fabio Ottombrino, Ubaldo Villani-Lubelli e Antonio De Mauro.

Ha collaborato all’organizzazione il Matteo Giuri, autore della locandina. Sarà presente in aula la  Angela Mercuri, Capo Ufficio Master Formazione permanente ed Esami di Stato

 

