Arrivano i primi rinforzi per la Polizia di Stato nel Salento, ma la guardia del sindacato resta altissima. La segreteria provinciale del Siulp di Lecce, guidata dal segretario generale Mirko Bray, esprime una cauta soddisfazione per il piano nazionale di potenziamento degli uffici della Polizia di Stato diffuso in data odierna. Il provvedimento riserva 27 nuove assegnazioni destinate alla Questura di Lecce e ai commissariati distaccati della provincia.

​Si tratta di un passo avanti significativo che accoglie le storiche rivendicazioni dell’organizzazione sindacale, da tempo in prima linea nel denunciare i danni causati dal mancato turnover sul territorio salentino. Tuttavia, per il Siulp, questo incremento non può essere considerato un punto d’arrivo.

​Un primo sollievo, ma le carenze organiche restano

​Se da un lato i nuovi innesti rappresentano una boccata d’ossigeno per una struttura da tempo sotto pressione, dall’altro il sindacato ribadisce che questa misura deve essere solo l’inizio.

​«Questi nuovi innesti rappresentano senza dubbio un importante sollievo per l’intera struttura — spiega il segretario Mirko Bray — ma è essenziale che siano l’incipit di una progressiva stabilizzazione delle risorse umane a disposizione del Questore».

​Nonostante il segnale positivo, il Siulp continuerà a monitorare la situazione: le carenze organiche complessive restano ancora rilevanti e rischiano di penalizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo del territorio. La sfida della sicurezza richiede interventi continui e strutturali, gli unici capaci di garantire personale sufficiente, una distribuzione equa e, di riflesso, la tutela della salute e delle condizioni lavorative degli operatori.

​Gestione interna e la sfida delle “Specialità” dimenticate

​Il sindacato si dice certo che i vertici della Questura di Lecce sapranno valorizzare al meglio le nuove risorse, riuscendo a coniugare le esigenze operative con le legittime richieste di mobilità interna del personale già in servizio. Al contempo, il Siulp promette di non abbassare la voce nei tavoli di dialogo con le Autorità competenti per ottenere nuove programmazioni e ulteriori potenziamenti.

​La vera nota dolente, tuttavia, riguarda le specialità della Polizia di Stato presenti nella provincia salentina, rimaste escluse da questa tornata di rinforzi. Il sindfaco ha già annunciato l’avvio immediato di attività sindacali mirate per accendere i riflettori su questo settore.

​I nodi critici sul territorio:

​Polizia Ferroviaria (Polfer): a breve verranno completati i lavori di “ribaltamento” della stazione ferroviaria di Lecce, che trasformeranno lo scalo in un moderno e trafficato polo di mobilità. Un cambiamento radicale che impone un immediato innalzamento dei servizi di sicurezza garantiti dal locale avamposto Polfer.

​Polizia Stradale (Lecce e Maglie): il lavoro sulla viabilità salentina è prezioso e irrinunciabile, eppure le sezioni di Lecce e Maglie aspettano da troppo tempo un ripianamento degli organici. Anche in questa occasione — così come già avvenuto per i rinforzi della stagione estiva — questi uffici sono stati ignorati.

​La sicurezza del Salento, conclude il Siulp, non può muoversi a due velocità: serve una visione d’insieme che tuteli tanto i cittadini quanto le donne e gli uomini in divisa che vigilano sul territorio.