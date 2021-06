Un piatto per l’estate: minchiareddhri e ricchie con fagliolini e casu ricotta

I minchiareddhri e ricchie con fagliolini e casu ricotta sono un primo piatto fresco e leggero, ideale per chi non vuole rinunciare ai gusti della tradizione anche d’estate. La pasta fatta in casa rende il tutto ancor più “speciale” perché si porta in tavola un piatto tipico della tradizione gastronomica salentina, immancabile la domenica, unito ai sapori freschi dei fagiolini, dei pomodori e del cacio ricotta grattugiato.

L’aggiunta del peperoncino rende questo piatto più interessante e il cacio ricotta fresco grattugiato non appesantisce e amalgama bene tutti gli altri ingredienti. Il risultato finale sarà ricco di colori e sapori che non deluderanno il vostro palato.

La ricetta della pasta con i fagiolini

I fagiolini sono un ingrediente jolly in cucina perché si possono utilizzare per preparare numerose ricette. Pesati come contorno, possono diventare i protagonisti di un primo piatto veloce e gustoso. Ecco tutti i passaggi della ricetta.

Ingredienti (4 persone):

450 gr di pasta fatta in casa

300 gr di fagliolini

100 gr di formaggio ricotta grattugiato

300 gr di pomodori freschi

Peperoncino

Aglio

Olio di oliva

Sale q.b.

Procedimento

Lavate e pulite i fagiolini privandoli delle estremità (meglio scegliere quelli più sottili). Lessateli in abbondante acqua salata, avendo cura di lasciarli al dente.

A cottura finita scolate i fagiolini tenendo da parte l’acqua di cottura. Preparate un sughetto leggero cuocendo insieme i pomodori, l’olio e l’aglio tritato. Aggiungete un goccio di acqua e cuocete a fiamma bassa cercando di non far ridurre a salsa i pomodori, ma lasciandoli intatti. Portate a bollore l’acqua in cui si sono lessati i fagiolini, se risulta poca basta aggiungerne dell’altra, sistemandola di sale. Cuocete la pasta fatta in casa che risulterà ancor più saporita. Intanto tagliate i fagiolini a pezzettini di circa 2-3 cm. Una volta cotta, scolate la pasta molto al dente e trasferitela in una pentola. Unite il pomodoro, i fagiolini, un pizzico di peperoncino e saltate la pasta per qualche minuto, per farla asciugare un po’ da eventuale acqua rimasta e farla insaporire degli altri ingredienti. Solo alla fine cospargere con abbondante formaggio ricotta e amalgamate il tutto con un cucchiaio di legno. A cottura ultimata aggiungete altro cacio ricotta grattugiato e servite caldo.

Varianti

Potete sostituire la pasta fatta in casa con gli spaghetti o i fusilli, ma le orecchiette, per la loro tipica forma, meglio raccolgono il sughetto. Una volta impiattata la porzione di pasta con il suo condimento potete aggiungere delle foglie fresche di basilico che coloreranno ancor di più il piatto rilasciando un profumo speciale. Potete anche lasciarli in bianco

Consigli

Se non gustate i pomodori a pezzi e volete sostituirli con della salsa, cercate di fare comunque un sughetto leggero che non vada a coprire il sapore delicato degli altri ingredienti.