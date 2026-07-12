Ci sono gialli che conquistano per il caso da risolvere e altri che riescono a lasciare un segno grazie soprattutto ai loro personaggi. La sposa scomparsa di Rosa Teruzzi appartiene a questa seconda categoria: è un romanzo poliziesco, ma anche una storia di donne, di ricordi, di ferite mai rimarginate e di verità che chiedono di essere riportate alla luce.

Nel libro, primo dell’amata e seguitissima serie “I delitti del casello”, l’indagine si intreccia con la vita quotidiana, con i profumi e i rumori di un vecchio casello ferroviario di Milano, tra i Navigli e il Giambellino, con la convivenza di tre donne — la fioraia Libera, la poliziotta Vittoria e la nonna vitale e impicciona Iole — che vivono (e bisticciano) sotto lo stesso tetto. Tre generazioni, tre personalità opposte, tre modi diversi di guardare il mondo. Eppure proprio dalle loro differenze nasce una squadra investigativa sorprendentemente affiatata.

Perché il vero punto di forza del romanzo non è soltanto il mistero da risolvere, ma il modo in cui Rosa Teruzzi racconta le persone. Le sue protagoniste non sono detective professioniste, ma donne comuni che affrontano un caso complesso mettendo in campo ciò che conoscono meglio: intuizione, esperienza e conoscenza delle persone.

Un vecchio caso che torna dal passato

La storia prende avvio quando una donna anziana, vestita a lutto, arriva alla porta del casello dove vive Libera con la sua famiglia. Porta con sé un dolore antico: la figlia è scomparsa molti anni prima e il caso non ha mai trovato una vera soluzione. La donna non si è mai rassegnata. Il tempo non è riuscito a cancellare il bisogno di conoscere la verità: è convinta che alcune piste siano state trascurate e che la verità sia ancora nascosta da qualche parte. Per questo decide di chiedere aiuto a Vittoria, giovane agente di polizia, sperando che possa riaprire un’indagine ormai dimenticata.

Da quel momento nasce una ricerca della verità che coinvolgerà non solo la polizia, ma anche Libera e Iole, due donne molto diverse tra loro, accomunate però dalla curiosità e dalla capacità di guardare oltre le apparenze.

Pagina dopo pagina, Rosa Teruzzi ricostruisce il mosaico rimasto incompleto per anni. Il ritmo è quello di un giallo capace di accompagnare il lettore senza ricorrere a eccessi: l’indagine procede attraverso intuizioni, incontri e piccoli dettagli che, messi insieme, permettono di ricostruire una storia nascosta.

Una Milano autentica, lontana dai cliché

Uno degli elementi più affascinanti de La sposa scomparsa è sicuramente l’ambientazione. La Milano raccontata da Rosa Teruzzi non è soltanto quella frenetica e moderna che tutti conoscono, ma una città più intima, fatta di quartieri, cortili, vecchie case e persone che custodiscono storie.

Il casello ferroviario diventa quasi un personaggio del romanzo: un luogo pieno di vita, dove tra un mazzo di fiori da preparare, un caffè bevuto insieme e qualche inevitabile discussione familiare, si intrecciano nuove domande e si cercano vecchie risposte. Un luogo dove, tra un caffè e una discussione, si sciolgono nodi che sembravano inestricabili.

È proprio questa atmosfera calda e quotidiana a distinguere il romanzo. Il lettore non si limita a seguire un’indagine: entra in una casa, conosce una famiglia e finisce per affezionarsi alle sue protagoniste.

Perché leggerle la sposa scomparsa?

“La sposa scomparsa” non è il classico noir, crudo e violento. È un giallo che profuma di fiori e di umanità. Rosa Teruzzi, grazie anche alla sua esperienza nel racconto della cronaca nera, riesce a costruire un’indagine credibile senza trasformarla in un semplice esercizio investigativo. Il mistero serve soprattutto a raccontare il dolore di chi resta, il bisogno di verità e il valore della memoria.

La forza del romanzo sta proprio nell’equilibrio tra suspense e quotidianità: da una parte il desiderio di scoprire cosa sia successo, dall’altra il piacere di trascorrere del tempo con personaggi autentici, ironici e imperfetti.

È la lettura perfetta se cercate un romanzo che vi faccia sentire parte di una famiglia, un po’ sgangherata ma profondamente vera, mentre seguite il filo di una verità che, pagina dopo pagina, si rivela essere molto più complessa (e crudele) di quanto si potesse immaginare.

Insomma, La sposa scomparsa è un giallo piacevole e intelligente, ideale per chi cerca una lettura capace di incuriosire ma anche di emozionare. Un libro in cui il caso da risolvere diventa il punto di partenza per raccontare qualcosa di più importante: le persone, i loro legami e il bisogno universale di trovare finalmente delle risposte.

Un consiglio: attenzione, perché dopo aver finito questo primo volume, vi sentirete chiamati a leggere gli altri dieci capitoli della serie. Il fascino di Libera, Vittoria e Iole crea dipendenza!