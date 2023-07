“Storie d’autore. Cutrofiano incontra”, secondo appuntamento della rassegna letteraria

Dopo il successo della prima serata lo scorso 4 luglio, “Storie d’autore. Cutrofiano incontra” propone il secondo appuntamento della rassegna letteraria in programma nella città delle ceramiche. Lunedì 10 luglio alle ore 20:00 nell’atrio del Palazzo Filomarini in piazza Municipio a Cutrofiano, Daniele Rielli presenterà il suo ultimo libro “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale”.

Daniele Rielli, scrittore e giornalista, nel 2014 ha esordito con Quitaly con lo pseudonimo di Quit the doner. Nel 2016 ha pubblicato con Bompiani il romanzo “Lascia stare la gallina” e con Adelphi “Storie dal mondo nuovo”. Nel 2020 ha pubblicato con Mondadori “Odio”. Ha scritto per Il Venerdì di Repubblica, IL Magazine (Sole 24 ore), Repubblica, La Stampa, Internazionale, Linkiesta e Vice, ed è autore anche di storie per la televisione e il teatro. Il suo ultimo romanzo “Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale” racconta un dramma ecologico e sociale come se fosse un romanzo a più voci e, cercando di capire cosa sta uccidendo gli ulivi della sua famiglia, ricostruisce le vicende legate all’arrivo in Puglia di Xylella, un batterio che ha causato la più grave epidemia delle piante al mondo.

Oggi almeno 21 milioni di ulivi – tra cui molti alberi secolari e millenari, un patrimonio insostituibile – sono morti, è come se l’intera provincia di Lecce fosse stata bruciata da un gigantesco fuoco invisibile. Daniele Rielli segue questa vicenda sin dall’inizio, per anni parla con gli scienziati che studiano il batterio, incontra i negazionisti che non credono alla malattia, ascolta gli agricoltori e i frantoiani che cercano di salvare le loro aziende, studia i documenti, interroga le persone, percorre migliaia di chilometri dentro un territorio che da paradiso terrestre si sta trasformando in un gigantesco cimitero vegetale, perdendo così la sua identità più profonda. Durante questo lungo viaggio Rielli indaga l’antico legame con gli ulivi della sua famiglia, scopre i segreti dell’industria dell’olio, riflette sugli aspetti più paradossali del nostro rapporto con la natura e sull’enorme potere delle storie. “Il fuoco invisibile” è assieme un romanzo famigliare e il resoconto di un processo alle streghe di Salem nell’era dei social.

La serata sarà introdotta da Fernando Alemanni e moderata dal sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano, da Marcella Rizzo e dal direttore artistico della rassegna e scrittore Marcello Introna.