Arriva a Lecce il nuovo servizio radiotaxi, Lecce InTaxi 0832.051

Una nuova era per la mobilità urbana di Lecce. È ufficialmente operativo Lecce InTaxi 0832.051, un moderno e innovativo servizio radiotaxi pensato per rivoluzionare il modo di muoversi in città. Velocità, semplicità e tecnologia sono le parole chiave di questa nuova realtà che si propone come alternativa affidabile e puntuale per residenti e turisti.

Come funziona

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Chiamare un taxi non è mai stato così semplice: puoi farlo in due modi.

Telefonando: basta comporre il numero 0832.051 per parlare direttamente con un operatore.

Tramite l’app InTaxi: scarica l’app gratuita dagli store (Google Play e App Store) e prenota il tuo taxi con un tocco.

Grazie a un sistema di geolocalizzazione avanzato, le auto partono direttamente dai vari posteggi della città e ti raggiungono nel minor tempo possibile, riducendo al minimo l’attesa.

Pagamenti e flessibilità

Lecce InTaxi offre la massima comodità anche per quanto riguarda i pagamenti. Oltre al classico contante, puoi pagare comodamente a bordo con tutte le principali carte di credito. Se preferisci, puoi anche registrare la tua carta di credito direttamente nell’app per un’esperienza ancora più rapida, oppure utilizzare la piattaforma di pagamento digitale Globix.

Con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta e sicura al trasporto urbano tradizionale, Lecce InTaxi 0832.051 si presenta come un servizio all’avanguardia, puntuale e tecnologicamente evoluto.

Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale www.leccein.taxi.