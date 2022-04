Patto per la Sicurezza Urbana, a Porto Cesareo in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

Una marina sempre più sicura con l’arrivo di nuove telecamere di videosorveglianza.

Grazie all’Attuazione della Sicurezza Urbana, iniziativa posta in essere dal Ministero dell’interno, il Comune di Porto Cesareo, si è aggiudicato per la terza volta consecutiva, grazie alla presentazione di un nuovo progetto l’installazione altre apparecchiature per controllare il territorio della località, che si aggiungono alle

48 già presenti su 19 diversi siti, tra il centro e le periferie. Il finanziamento sarà di 90mila euro di cui 30mila di cofinanziamento comunale.

Le nuove postazioni, per un totale di altri otto obiettivi, sono state individuate presso il Municipio, Punta Prosciutto spiaggia e parcheggio, Torre Lapillo via Zanella, litoranea Torre Castiglione, rotatoria Le Dune, incrocio Colmonese, via Monti c/o Primo Ponte.

La dislocazione, dal 2015 a oggi è capillare ed è stata studiata per tenere sotto stretto controllo tutti i maggiori centri di attività del territorio comunale, nonché della periferia a Torre Lapillo.

Dall’osservazione dei fenomeni di microcriminalità e criminalità e dei comportamenti illeciti e pericolosi avvenuti negli anni precedenti, si è ritenuto ragionevole e anzi quasi irrinunciabile raggiungere anche porzioni del territorio più isolate e periferiche, nonostante la lontananza dal centro comporti un aggravio tecnico ed economico per gli impianti di trasmissione delle informazioni rendendo necessario l’appoggio dell’infrastruttura wireless dell’Area Marina Protetta.

Per l’estensione del progetto si è ricalcato il modello che ha portato ottimi frutti negli ultimi anni in collaborazione con le Forze di Polizia locali, si sono rivisitate le necessità reali e i punti di interesse che saranno oggetto di ulteriore monitoraggio.

Il progetto prevede l’estensione del controllo continuo del territorio e per questo continuerà ad esserci la consultazione in tempo reale e in registrazione, da parte del comando di Polizia Locale. La Stazione dei Carabinieri, inoltre, rimarrà dotata di un’ulteriore console connessa al sistema con un canale dedicato.