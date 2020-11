45 studenti del Corso di Laurea in Infermieristica a supporto della Asl per l’emergenza Covid

Dalla giornata di oggi 45 studenti del Corso di Laurea in Infermieristica svolgeranno il tirocinio a supporto del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce nelle attività legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari, sede di Lecce e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Lecce, è stato autorizzato dal Consiglio Interclasse Br – Le della Scuola di Medicina in cui il Corsi di Laurea in Infermieristica è incardinato e di cui la Prof.ssa Anna Maria Sardanelli è la Coordinatrice.

Due gruppi

Gli studenti sono suddivisi in due gruppi: il primo, formato da quindici studenti, si occuperà del “contact tracing”, il tracciamento dei contatti dei casi Covid positivi, e sarà svolto presso la sede operativa del SISP Area Nord a San Cesario. Il secondo gruppo, costituito da 30 studenti, effettuerà la sorveglianza sanitaria quindi si relazionerà quotidianamente con le persone in isolamento domiciliare per monitorare le loro condizioni di salute e segnalare eventuali criticità, il tutto sotto la supervisione degli operatori sanitari del SISP Area Nord.

“È un progetto importante che, oltre a supportare il lavoro degli operatori del SISP, permetterà agli studenti di relazionarsi con il mondo sanitario extra-ospedaliero e a dare un contributo prezioso alle strutture sanitarie in questa fase di emergenza sanitaria” ha dichiarato Cosimo Caldararo, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti e Tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica del Polo Didattico Lecce.