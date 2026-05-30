Tutto pronto per la tredicesima edizione di Tricase è Sport, la manifestazione promossa dall’associazione Tricasèmia in stretta collaborazione con il Comune di Tricase. In concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport indetta dal CONI, l’evento si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2026, focalizzandosi quest’anno sul tema programmatico “NON ARRENDERSI MAI”.

Il programma: Sport, Salute e Prevenzione

Domenica 31 maggio: Impegno Sociale a Tricase Porto

L’apertura della manifestazione sarà all’insegna della responsabilità sociale. Presso il Bar Menamè (ore 16:00-21:00), sarà allestita la “Tenda del Buon Gioco”, spazio informativo contro la ludopatia legato al progetto “Vince chi Smette” della Caritas diocesana di Ugento – S.M. di Leuca. Parallelamente, dalle ore 17:30, il Circolo Tennis Tricase invita tutti a “Smash all’azzardo e alle dipendenze” con tornei gratuiti di mini tennis e pickleball.

Lunedì 1° giugno: Talento giovanile e Scienza

La seconda giornata sposta l’attenzione sui giovani e sulla medicina preventiva:

Ore 9:00, Palazzetto dello Sport: Si terrà il “Triangolare della Repubblica” (Under 13) con Virtus Tricase, MB Volley Ruffano e Progetto Azzurra Alessano.

Si terrà il “Triangolare della Repubblica” (Under 13) con Virtus Tricase, MB Volley Ruffano e Progetto Azzurra Alessano. Ore 19:00, Palazzo Gallone: Convegno scientifico “Tricase è Salute: la salute inizia dalla Prevenzione”. Moderato da Gloria Roselli, vedrà gli interventi degli specialisti Giuseppe Franchino, Gabriele De Masi De Luca e Daniele Sergi.

Martedì 2 giugno: Il cuore della manifestazione al Parco di Via Pirandello

La giornata conclusiva vedrà un calendario ricchissimo:

Ore 9:30: Biciclettata ecologica tra i borghi storici.

Biciclettata ecologica tra i borghi storici. Dalle ore 17:00: Il Parco di Via Pirandello ospiterà la “Cittadella della Salute”, a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato di Lecce), con screening ed elettrocardiogrammi gratuiti.

Il Parco di Via Pirandello ospiterà la “Cittadella della Salute”, a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato di Lecce), con screening ed elettrocardiogrammi gratuiti. Attività Multidisciplinari: Dallo yoga al taekwondo, dal rugby alla danza, decine di associazioni animeranno le aree sportive.

Un’edizione all’insegna dell’inclusione

Grande attenzione sarà rivolta all’accessibilità. A partire dalle ore 16:00, sono previsti percorsi motori guidati da Lorenzo Presicce per persone con disabilità. Seguiranno l’esibizione della scuola Kitri Ballet (17:45) e le spettacolari evoluzioni del freestyler Alessandro Colazzio (19:30).

La giornata si chiuderà con l’Area Talk presso il Cremglassè (18:30) sul tema “NON ARRENDERSI MAI: il calcio popolare resiste!”, arricchito dal dj set di Steven The Prince.